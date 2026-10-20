"Партнер в некотором смысле": Венс не смог назвать Украину союзником США и выступил против вступления в НАТО (видео)

Вице-президент США Джей Ди Венс определил Украину как государство-партнера, а не союзника США, отметив, что между странами существуют разногласия по отдельным вопросам. Также он упрекнул Киев за атаки на российскую энергетику.

Венс раскритиковал Украину за удары по российским НПЗ, поскольку, по его словам, такие атаки негативно сказываются на мировом рынке дизельного топлива. В частности, они якобы приводят к росту цен для американских потребителей, пояснил вице-президент США в интервью изданию 2WAY.

"Они, безусловно, являются партнером в определенном смысле, но я думаю, что у нас время от времени возникают определенные расхождения в интересах", — заявил Венс.

По словам чиновника, США и Украина продолжают сотрудничать по некоторым вопросам. Однако он убежден, что украинские Силы обороны должны прекратить бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов в России.

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Венс назвал Украину "партнером в определенном смысле"

Отвечая на вопрос корреспондента о разнице между статусами "партнера" и "союзника", Венс пояснил, что между США и Украиной формально нет оборонного альянса. Он упомянул о том, что Украина пока не является членом НАТО. В то же время вице-президент США считает, что Украине и не стоит вступать в Альянс.

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что ей следует вступать в НАТО", — заявил Венс.

В то же время американский чиновник положительно отозвался об украинском народе. Он заверил, что в будущем страны будут продолжать сотрудничать по целому ряду различных направлений, однако по некоторым вопросам между Киевом и Вашингтоном, по-видимому, по-прежнему будут существовать разногласия.

Напомним, накануне министр финансов Скотт Бессент сделал громкое заявление об окончании войны и трижды не смог назвать Украину союзником.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время, чтобы переговоры от имени Украины вел кто-то другой.