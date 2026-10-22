Украина получила доступ к закупочной системе НАТО: что это значит

Североатлантический альянс предоставит Украине возможность закупать вооружения, боеприпасы и военную технику через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA).

Такой шаг позволит Киеву привлекать более широкий спектр ресурсов и возможностей для обеспечения потребностей Сил обороны, покупая оборонные товары быстрее и по более низким ценам, сообщает Financial Times, поскольку NSPA координирует оборонные контракты, организует совместные закупки и обеспечивает логистическую поддержку.

"Это дает Украине более структурированный механизм для использования широкого спектра наших возможностей: опыта в сфере закупок, вспомогательных услуг и доступа к уже существующей промышленной базе", — заявила изданию Жаклин Борсбум, директор по поддержке операций в NSPA.

Как отмечает Reuters, эта договоренность появилась на фоне ухудшения американо-украинских отношений, произошедшего после того, как в текущем месяце президент США Дональд Трамп объявил о сделке по экспорту дизельного топлива из России, призванной снизить цены на горючее в Соединенных Штатах.

Видео дня

Напомним, на днях США предложили Украине мощные гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО.

Также сообщалось, что Джей Ди Вэнс, вице-президент США, считает, что Украине не стоит вступать в НАТО.