"Это неприемлемо для Путина": в США откровенно высказались о будущем Украины в НАТО

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно возможности прекращения российско-украинской войны путем переговоров и вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе.

На саммите G20 в Атланте Рубио отметил, что представители президента США Дональда Трампа, в том числе Джаред Кушнер и Стив Виткофф, уделяют значительную часть своего времени теме прекращения войны в Украине. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

Европейские чиновники рассказали на условиях анонимности, что в частной беседе Рубио назвал нереалистичным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем. По его словам, такой союз неприемлем для Путина.

По словам чиновников, Рубио также поделился с ними своими сомнениями относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ в ближайшие месяцы. На заключительной пресс-конференции госсекретарь США заявил, что Вашингтон по-прежнему пытается выяснить, возможен ли мирный договор.

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"Я не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы находимся на пороге урегулирования путем переговоров", — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

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Рубио отметил, что вопрос об Украине не обсуждался на самой встрече "Группы двадцати" в Атланте. В то же время он выразил надежду, что мирное соглашение в конечном итоге будет подписано.

Напомним, что, по данным The Telegraph, Путин планирует использовать переговоры по Украине для оказания давления на НАТО с целью заставить альянс вернуться к границам 1997 года, сообщило издание.

Фокус также сообщал, что НАТО предоставит Украине возможность закупать вооружение, боеприпасы и военную технику через Агентство поддержки и закупок (NSPA).