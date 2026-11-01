Новые отношения с Венгрией: в Киеве установили памятник Имре Надю, а в Будапеште появится памятник Стусу

По его словам, эти отношения должны строиться на основе взаимного уважения, доверия и общей безопасности.

Об этом глава Офиса президента заявил во время открытия в Киеве бюста бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя.

Кирилл Буданов открыл бюст Имре Надя Фото: Соцсети Памятник Имре Надю в Киеве

Кирилл Буданов напомнил, что Имре Надь был казнен советскими властями, а его история служит напоминанием об имперской политике Москвы, которой сегодня противостоит Украина.

"Мы хорошо знаем цену свободы и уважаем право других народов чтить память тех, кто боролся за независимость", — сказал Буданов.

Следующим шагом должно стать открытие в Будапеште бюста украинского поэта-диссидента Василия Стуса, который также боролся против советского тоталитаризма.

Венгерский герой Имре Надь — что известно

Имре Надь родился в крестьянской семье. В годы Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии, попал в русский плен. До марта 1918 года он вместе с другими австро-венгерскими военнопленными находился в лагере недалеко от Верхнеудинска. Впоследствии вступил в Красную гвардию, воевал на Байкале. После этого Имре вернулся в Венгрию, но в 1928 году был вынужден бежать в СССР, где оставался до 1944 года. Известно, что он работал в КГБ.

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Имре Надя был казнен советскими властями Фото: Википедия

В марте 1938 года Надь был арестован. Через четыре дня его освободили "исходя из оперативных соображений". На родину Имре Надь вернулся только в 1944 году.

23 октября 1956 года в Будапеште началось восстание. Под давлением требований восставших Венгерская партия трудящихся вернула Имре Надя на пост премьер-министра коалиционного правительства. Программа его правительства предусматривала свободу хозяйствования для крестьян и мелких собственников при сохранении социалистического строя, легализацию рабочих советов и некоммунистических партий, проведение свободных выборов, вывод советских войск из Венгрии, нейтралитет страны.

1 ноября советские войска окружили венгерские аэродромы и Будапешт, а 4 ноября советские подразделения вернулись в столицу. Надь объявил о выходе Венгерской Народной Республики из Организации Варшавского договора, провозгласил нейтралитет Венгрии и обратился за помощью к странам Запада и США. Но помощи ему не оказали. Уже через два дня в Будапеште к власти пришла новая администрация во главе с Яношем Кадаром. Имре Надь скрывался в здании югославского посольства, где провёл две с половиной недели. С ним вели переговоры, а 21 ноября Имре Надя обманным путем вывезли в расположение советских войск и арестовали.

После подавления восстания Имре был интернирован в Социалистическую Республику Румынию, откуда его вернули в Венгерскую Народную Республику, где приговорили к смертной казни "за государственную измену".

16 июня 1958 года в Будапеште Имре Надь был казнен через повешение.

Напомним, что украинский посол Федор Шандор впервые рассказал о том, что ему пришлось пережить в Будапеште при правительстве Виктора Орбана.

Кроме того, Фокус сообщал, что в июне 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина и Венгрия заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерского меньшинства в Закарпатье.