Посол Украины Шандор впервые рассказал об угрозах, которые получал в Будапеште во времена правления Орбана

Украинский посол Федор Шандор рассказал, что ему пришлось пережить в Будапеште при правительстве Виктора Орбана, почему он не стал добиваться защиты своих прав и как ответил на слова венгерского премьера о том, что "политика — это же не балет".

Украинский дипломат Федор Шандор, который до назначения послом в Венгрии защищал Украину на фронте и видел последствия российской агрессии, сделал шокирующее заявление о пребывании в Будапеште. По его словам, во время дипломатической работы он получал прямые угрозы физической расправы, в частности обещания отрубить ему голову и совершить сексуальное насилие над его детьми. Он также отметил, что среди тех, кто угрожал, были и известные ему люди. Об этом Шандор рассказал в интервью Radio NV, опубликованном 28 октября 2026 года.

Так, Федор Шандор признался журналистам, что в ходе дипломатической работы в Венгрии сталкивался с унижениями и угрозами, однако ранее не разглашал их содержание. По его словам, сообщения поступали непосредственно на его личный номер телефона.

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"Дошло до предела. Меня унижали, угрожали. Я никогда не показывал, что мне с разных телефонов на мой номер присылали прямые угрозы — отрубить голову, зарезать, изнасиловать моих детей", — рассказал дипломат.

При этом дипломат уточнил, что, как он рассказал в интервью, угрозы поступали не только анонимно. Отвечая на вопрос, могли ли они исходить от людей, которых он знал, дипломат сказал: "Было и то, и другое, но непосредственно от известных людей".

В то же время в беседе он не назвал конкретных лиц, отправлявших угрозы, и не утверждал, что они действовали по поручению венгерского правительства.

Посол показал сообщение сотрудникам правоохранительных органов, но отказался давать показания

Шандор рассказал, что к нему обращались правоохранительные органы по поводу угроз. Он показал им соответствующие сообщения, однако решил не давать показаний. Своё решение посол объяснил тем, что считает защиту собственных прав обязанностью государства, а главной задачей на дипломатической должности назвал представление интересов Украины и её граждан.

"Я не для этого назначен президентом — чтобы защищать свои личные права. Мои права защищает государство, поскольку я государственный чиновник. А я буду защищать права и обязанности украинских граждан и Украины как государства — и экономические, и политические, и культурные, и исторические. Это задача любого дипломата, а всё остальное сделает государство", — подчеркнул Шандор.

Как долго Шандор работал с правительством Орбана

Напомним, что Федор Шандор был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Венгрии указом президента Владимира Зеленского в декабре 2023 года. Однако к непосредственному исполнению дипломатических обязанностей в Будапеште он приступил лишь 24 февраля 2025 года — в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

До этого Шандор, известный как "профессор из окопа", служил в рядах Вооружённых сил Украины. Он стал известен после того, как во время службы продолжал дистанционно преподавать студентам Ужгородского национального университета. После назначения дипломату необходимо было пройти необходимые процедуры для начала работы в Венгрии, в частности вручить верительные грамоты. Из-за этого между указом о назначении и фактическим началом работы прошло более года. Таким образом, непосредственно с правительством Виктора Орбана он сотрудничал около года.

За это время Шандора девять раз вызывали в Министерство иностранных дел Венгрии. Дипломат называет это своеобразным рекордом.

Его работа пришлась на период напряженных отношений между Киевом и Будапештом. Венгерские власти при Орбане неоднократно выступали против отдельных решений ЕС в отношении Украины, в частности в отношении военной помощи и переговоров о вступлении в Евросоюз.

В то же время Шандор подчеркнул, что даже в сложных обстоятельствах старался поддерживать контакты с венгерскими представителями, которые были готовы к сотрудничеству.

Что сказал Шандор об Орбане

В ходе интервью дипломат также упомянул слова бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого, по словам Шандора, спрашивали об отношении к украинскому послу.

"Политика — это же не балет", — так Шандор передал ответ Орбана.

Украинский дипломат согласился с тем, что политика сопряжена со сложными обстоятельствами, но подчеркнул важность своей военной службы и выполнения государственного поручения.

"Я согласен с ним: политика — это не балет, я не балерина, я сержант Вооружённых сил Украины, соответственно, выполняю приказ главнокомандующего и верховного главнокомандующего", — заявил дипломат.

Шандор пояснил, что его задачей было поддерживать связь между Украиной и Венгрией, несмотря на политические разногласия. Он подчеркнул важность сохранения добрососедских отношений и культурных связей между двумя народами.

"Фронт только один — нулевой, где ребята и девушки защищают Украину. А это порученная миссия — обеспечить коммуникацию, и здесь самое главное было остаться человеком", — подытожил дипломат свой опыт работы при предыдущем венгерском правительстве.

Отметим, что интервью Шандора состоялось на фоне изменений в венгерской политике после завершения пребывания Виктора Орбана на посту премьер-министра. В беседе дипломат также затронул отношения Украины с новым правительством Петера Мадяра, вопрос европейской интеграции Украины и сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Венгрия отменила запрет на доступ к 12 украинским СМИ, введённый осенью прошлого года правительством Виктора Орбана в ответ на ограничения в отношении венгерских изданий в Украине. Министр культуры Золтан Тарр сообщил, что решение о разблокировке было принято совместно с Министерством иностранных дел, назвав предыдущие действия партии "Фидес" произвольными.

Также "Фокус" писал, что в июне 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина и Венгрия заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, Киев согласился выполнить все пункты договоренностей, которые также были включены в план действий ЕС в отношении национальных меньшинств.