Посол України Шандор уперше розповів про погрози, які отримував у Будапешті за часів Орбана

Український посол Федір Шандор розповів, що пережив у Будапешті за уряду Віктора Орбана, чому не став домагатися захисту власних прав і як відповів на слова угорського прем’єра про те, що "політика — це ж не балет".

Український дипломат Федір Шандор, який до призначення послом в Угорщині захищав Україну на фронті та бачив наслідки російської агресії, зробив шокуючу заяву про перебування в Будапешті. За його словами, під час дипломатичної роботи він отримував прямі погрози фізичної розправи, зокрема обіцянки відрубати йому голову та вчинити сексуальне насильство над його дітьми. Він також зазначив, що серед тих, хто погрожував, були й відомі йому люди. Про це Шандор розповів в інтерв’ю Radio NV, опублікованому 28 жовтня 2026 року.

Так, Федір Шандор зізнався журналістам, що протягом дипломатичної роботи в Угорщині стикався з приниженнями та погрозами, однак раніше не розголошував їхнього змісту. За його словами, повідомлення надходили безпосередньо на його особистий номер телефону.

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"Накипіло. Принижували, погрожували. Я ніколи не показував, що писали мені з різних телефонів на мій номер прямі погрози — відрубати голову, зарізати, ґвалтувати моїх дітей", — розповів дипломат.

При цьому дипломат уточнив, що в інтерв’ю, що погрози надходили не лише анонімно. Відповідаючи на запитання, чи могли вони походити від людей, яких він знав, дипломат сказав: "Було і так, і так, але безпосередньо від відомих людей".

Водночас у розмові він не назвав конкретних осіб, які надсилали погрози, і не стверджував, що вони діяли за дорученням угорського уряду.

Посол показав повідомлення правоохоронцям, але відмовився давати свідчення

Шандор розповів, що до нього зверталися правоохоронні органи з питанням про погрози. Він показав їм відповідні повідомлення, однак вирішив не давати свідчень. Своє рішення посол пояснив тим, що вважає захист власних прав відповідальністю держави, а головним завданням на дипломатичній посаді назвав представлення інтересів України та її громадян.

"Я не для цього тут призначений президентом, щоб захищати свої особисті права. Мої права захищає держава, оскільки я державний чиновник. А я буду захищати права і обов’язки українських громадян і України як держави — і економічні, і політичні, і культурні, і історичні. Це завдання будь-якого дипломата, а все інше держава зробить", — наголосив Шандор.

Скільки Шандор працював із урядом Орбана

Нагадаємо, що Федора Шандора призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині указом президента Володимира Зеленського у грудні 2023 року. Однак до безпосереднього виконання дипломатичних обов’язків у Будапешті він приступив лише 24 лютого 2025 року— у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До цього Шандор, відомий як "професор з окопу", служив у лавах Збройних сил України. Він став відомим після того, як під час служби продовжував дистанційно викладати студентам Ужгородського національного університету. Після призначення дипломату потрібно було пройти необхідні процедури для початку роботи в Угорщині, зокрема вручити вірчі грамоти. Через це між указом про призначення та фактичним початком роботи минуло понад рік. Таким чином, безпосередньо з урядом Віктора Орбана він співпрацював близько року.

За цей час Шандора дев’ять разів викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини. Дипломат називає це своєрідним рекордом.

Його робота припала на період напружених відносин між Києвом і Будапештом. Угорська влада за Орбана неодноразово виступала проти окремих рішень ЄС щодо України, зокрема щодо військової допомоги та переговорів про вступ до Євросоюзу.

Водночас Шандор підкреслив, що навіть у складних обставинах намагався зберігати контакти з угорськими представниками, які були готові до співпраці.

Що сказав Шандор про Орбана

Під час інтерв’ю дипломат також згадав слова колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого, за словами Шандора, запитували про ставлення до українського посла.

"Політика — це ж не балет", — так Шандор передав відповідь Орбана.

Український дипломат погодився з тим, що політика передбачає складні обставини, але наголосив на своїй військовій службі та виконанні державного доручення.

"Я згодний з ним, політика — це не балет, я не балерина, я сержант Збройних сил України, відповідно, виконую наказ головнокомандувача і верховного головнокомандувача", — заявив дипломат.

Шандор пояснив, що його завданням було підтримувати комунікацію між Україною та Угорщиною, попри політичні суперечності. Він наголосив на важливості збереження добросусідських відносин і культурних зв’язків між двома народами.

"Фронт є лише один — нульовий, де хлопці і дівчата захищають Україну. А це доручена місія — виконати комунікацію і тут найголовніше було залишитися людиною", — підсумував дипломат свій досвід роботи за попереднього угорського уряду.

Зазначимо, що інтерв’ю Шандора вийшло на тлі змін в угорській політиці після завершення прем’єрства Віктора Орбана. У розмові дипломат також торкнувся відносин України з новим урядом Петера Мадяра, питання європейської інтеграції України та співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, Угорщина скасувала заборону на доступ до 12 українських ЗМІ, яку восени минулого року запровадив уряд Віктора Орбана у відповідь на обмеження щодо угорських видань в Україні. Міністр культури Золтан Тарр повідомив, що рішення про розблокування ухвалили спільно з Міністерством закордонних справ, назвавши попередні дії партії "Фідес" свавільними.

Також Фокус писав, що в червні 2026 року прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна та Угорщина уклали угоду щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті. За його словами, Київ погодився виконати всі пункти домовленостей, які також включили до плану дій ЄС щодо національних меншин.