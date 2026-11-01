Нові відносини з Угорщиною: у Києві встановили пам'ятник Імре Надю, а у Будапешті з'явиться Стус

За його словами, ці відносини мають ґрунтуватись на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки.

Про це голова Офісу президента заявив під час відкриття в Києві погруддя колишнього прем'єра Угорщини Імре Надя.

Кирило Буданов відкрив погруддя Імре Надя Фото: Соцмережi Пам'ятник Імре Надю в Києві

Кирило Буданов нагадав, що Імре Надя стратила радянська влада, а його історія є нагадуванням про імперську політику Москви, якій сьогодні протистоїть Україна.

"Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність", — сказав Буданов.

Наступним кроком має стати відкриття в Будапешті погруддя українського поета-дисидента Василя Стуса, який також боровся проти радянського тоталітаризму.

Угорський герой Імре Надь – що відомо

Імре Надь народився в селянській родині. В роки Першої світової війни служив в австро-угорській армії, потрапив у російський полон. До березня 1918 він разом з іншими австро-угорськими військовополоненими перебував у таборі недалеко від Верхнеудинська. Згодом вступив у Червону гвардію, воював на Байкалі. Після Імре повернувся до Угорщини, але 1928 року був змушений тікати в СРСР, де залишався до 1944 року. Відомо, що він працював на КДБ.

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Імре Надя стратила радянська влада Фото: Вікіпедія

У березні 1938 Надя заарештували. Через чотири дні його звільнили "виходячи з оперативних міркувань". На батьківщину Імре Надь повернувся тільки у 1944 році.

23 жовтня 1956 року в Будапешті розпочалося повстання. Під тиском вимог повсталих Угорська партія трудящих повернула Імре Надя на місце прем'єр-міністра коаліційного уряду. Програма його уряду передбачала волю господарювання для селян і дрібних власників при збереженні соціалістичного устрою, легалізацію робочих рад і некомуністичних партій, проведення вільних виборів, вивід радянських військ з Угорщини, нейтралітет країни.

1 листопада радянські військові оточили угорські аеродроми та Будапешт, радянські підрозділи повернулись у столицю 4 листопада. Надь оголосив про вихід Угорської Народної Республіки з Організації Варшавського договору, проголосив нейтралітет Угорщини й звернувся по допомогу до країн Заходу і США. Але допомоги йому не надали. Вже через два дні в Будапешті була нова влада на чолі з Яношем Кадаром. Імре Надь переховувався в будинку югославського посольства, де провів два з половиною тижні. З ним вели переговори, а 21 листопада Імре Надя обманом вивезли в розташування радянських військ і заарештували.

Після придушення повстання Імре було інтерновано в Соціалістичну Республіку Румунія, звідки його повернули в Угорську Народну Республіку, де засудили до смертної кари "за державну зраду".

16 червня 1958 року в Будапешті Імре Надя було страчено через повішення.

Нагадаємо, український посол Федір Шандор вперше розповів, що пережив у Будапешті за уряду Віктора Орбана.

Також Фокус писав, що в червні 2026 року прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна та Угорщина уклали угоду щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті.