F-16 вынуждены преодолевать сотни километров ради нескольких "Шахедов": Игнат раскрыл тактику РФ

Российские войска запускают дроны небольшими группами сразу с нескольких направлений. Таким образом враг пытается перегрузить украинскую ПВО.

Воздушные силы ВСУ "замечают" запуски российских беспилотников ещё за много километров от украинского воздушного пространства благодаря данным разведки и радиолокации. Об этом "Новости.Live" рассказал начальник управления по связям Командования Воздушных сил Юрий Игнат

"Шахеды", как правило, цепочкой, один за другим, летят либо вдоль белорусской границы, либо движутся по реке Днепр в направлении Киева, или же движутся вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области и дальше на запад страны, — пояснил он.

"Россияне стараются запускать их не сразу массово, чтобы они не шли волнами, а один за другим небольшими группами", — пояснил тактику оккупантов Игнат.

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По его словам, украинским истребителям F-16 приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы перехватить два БПЛА, а затем возвращаться и уничтожать ещё два "Шахеда". А в условиях воздушного боя подобные маневры выполнять очень сложно, отметил он.

Россияне, как отметил пресс-секретарь, сознательно выбирают такую тактику, чтобы максимально затруднить боевую деятельность всех подразделений Воздушных Сил.

Между тем мониторинговые каналы подсчитали, что непрерывная атака "Шахедов" продолжается уже более полутора суток.

Напомним, в субботу Украину атаковали сразу десятки российских беспилотников.

Атака на украинские города продолжилась и в воскресенье, 1 ноября.