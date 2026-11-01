Россияне атаковали "Шахедами" западные области: есть попадания в энергообъект и пострадавшие

Россияне атаковали западные области Украины. В частности, под ударом врага оказались Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области.

В течение дня в воскресенье, 1 ноября, вооруженные силы Российской Федерации продолжают терроризировать украинские города. В небе в настоящее время мониторинговые каналы фиксируют "обычные" и реактивные дроны, а также ракеты "Герань-5".

В Тернопольской области в результате вражеской атаки был нанесен удар по объекту энергетики, сообщил начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

По его информации, 12 населенных пунктов в Кременецкой общине остаются полностью или частично без электроснабжения. Энергетики в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения.

Враг нанес удар по Буковине с помощью трёх беспилотников, сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

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В результате попадания двух БПЛА в Черновцах было повреждено административное гражданское здание. 67-летний мужчина получил осколочные ранения, ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали, сообщил чиновник

На месте падения обломков возник пожар, который ликвидируют экстренные службы.

Еще один беспилотник был сбит мобильной огневой группой вблизи областного центра. Жертв, пострадавших и разрушений там не зафиксировано, отметил Осипенко.

"Суспильне" сообщает, что раненого мужчину уже отпустили домой.

"Поступил с диагнозом — поверхностная ушибленная рана головы и правого бедра. Также была скальпированная рана. Раны — зашиты, их осмотрели узкие специалисты: нейрохирурги, травматологи", — рассказал генеральный директор больницы скорой медицинской помощи Богдан Литвин, добавив, что показаний для госпитализации мужчины не было.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области во время воздушной тревоги была ранена женщина.

"Над городом периодически пролетают вражеские беспилотники. Поэтому сейчас крайне опасно находиться на улице", — рассказал мэр Михаил Поситко. Прошу не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях.

Он сообщил, что в результате вражеской атаки 66-летняя женщина получила осколочные ранения.

Пострадавшая получила ранения в левое бедро и переднюю брюшную стенку. В настоящее время она госпитализирована в травматологическое отделение, её состояние оценивается как условно удовлетворительное.

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки были повреждены частный жилой дом и автомобиль. Также повреждения получили фасад здания, окна и автомобили на территории одного из предприятий области.

В Острожском районе Ровенской области в результате нападения 36-летняя женщина, её 16-летняя дочь и 12-летний сын получили незначительные ожоги, а у 82-летней женщины из-за сильного стресса возникли проблемы с сердцем, сообщили в полиции.

Взрывотехники извлекли обломки вражеского беспилотника из разрушенного дома.

Двигатель "Шахеда" Фото: Национальная полиция

В целом запуски только обычных "Шахедов" продолжались 25 часов, сообщали мониторинговые каналы.

Советник президента и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сплошная облачность над Украиной способствовала тому, что ВС РФ запускали десятки бензиновых "Шахедов", рассчитывая на то, что экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить.

Напомним, в субботу Украину атаковали сразу десятки российских беспилотников.

В результате атак на энергетическую инфраструктуру 1 ноября во многих населенных пунктах были введены экстренные отключения электроэнергии.