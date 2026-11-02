Приложение "Воздушная тревога" частично возобновило работу после кибератаки: что известно

После кибератаки украинцам вновь стали приходить уведомления о воздушной тревоге, однако одна важная функция приложения "Воздушная тревога" до сих пор остается недоступной.

Приложение "Воздушная тревога" начало постепенно возобновлять работу после кибератаки, из-за которой украинцы вечером 1 ноября получали ложные сообщения о радиационной и химической опасности. В настоящее время в сервисе снова доступна карта с обозначением уровней угрозы, а также поступают push-уведомления о воздушных тревогах. В то же время разработчики пока не восстановили отображение вражеских целей на карте. Об этом 2 ноября в 1:52 сообщила команда приложения в официальном Telegram-канале.

"Постепенно возобновляем работу приложения "Воздушная тревога" после кибератаки", — говорится в официальном сообщении разработчиков.

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Разработчики сообщили о возобновлении работы приложения "Воздушная тревога" после кибератаки Фото: Скриншот

Какие функции приложения уже восстановлены

По информации команды, в настоящее время на карте уже можно просматривать данные о желтом и красном уровнях опасности. Они соответствуют угрозе применения дронов и массированной дроновой или ракетной угрозе:

желтый уровень — угроза применения ударных беспилотников;

— угроза применения ударных беспилотников; красный уровень — массированная атака дронами или ракетами.

Кроме того, пользователи вновь получают push-уведомления о воздушной тревоге.

Однако одна из важных функций пока остается недоступной — на карте временно не отображаются вражеские цели.

В команде подчеркнули, что восстановление происходит постепенно. Поэтому пока речь не идет о восстановлении всех возможностей сервиса в полном объеме.

"Постепенно восстанавливаем работу приложения "Воздушная тревога" после кибератаки. В настоящее время на карте доступна информация о желтом и красном уровнях опасности (дроновый и массированный дроновый/ракетный соответственно). Также приходят push-уведомления о тревогах. Временно приостановлено отображение целей на карте", — сообщили разработчики.

Как разработчики планируют защитить приложение от новых атак

После кибератаки команда сервиса объявила о дополнительных мерах киберзащиты. Их реализуют, чтобы усилить безопасность приложения и не допустить повторения подобных инцидентов.

Отдельно разработчики прокомментировали вопрос о персональных данных. Они подчеркнули, что приложение не хранит и не использует личную информацию пользователей. Поэтому, по их словам, сам инцидент не представляет угрозы для персональных данных.

Что произошло с приложением "Воздушная тревога" 1 ноября

Проблемы начались вечером 1 ноября 2026 года. Так, примерно в 22:47 украинцы начали получать в приложении сообщения о радиационной и химической опасности, а также другие предупреждения, не соответствующие официальной информации об угрозах. Кроме того, для Киева появлялись уведомления о радиационной опасности и угрозе уличных боев.

Кроме того, в приложении появилось сообщение на русском языке о якобы ядерной тревоге из-за ракеты "Орешник".

В 23:02 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили о возможном вмешательстве противника в работу приложения и призвали граждан не доверять сомнительным сообщениям, а также проверять информацию через официальные источники.

"Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале", — подчеркнули в Военно-воздушных силах.

Впоследствии команда приложения подтвердила несанкционированное вмешательство посторонних лиц. Чтобы остановить распространение ложных сообщений, разработчики отключили push-уведомления и временно приостановили работу сервиса. Также они призвали пользователей не переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений.

Разработчики приложения "Воздушная тревога" сообщили о несанкционированном вмешательстве в работу приложения Фото: Скриншот

После этого Минцифры опубликовало инструкции о том, как получать информацию об угрозах с воздуха без использования приложения. В ГСЧС заверили, что общегосударственная система оповещения и уличные сирены продолжают работать в штатном режиме.

Пока работа всех функций приложения не возобновлена, украинцам рекомендуется пользоваться альтернативными источниками информации:

сирены и уличные системы оповещения: в случае сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно направиться к ближайшему укрытию и оставаться там до официального отбоя;

в случае сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно направиться к ближайшему укрытию и оставаться там до официального отбоя; официальные каналы Воздушных сил ВСУ: там публикуют проверенную информацию о воздушных угрозах;

там публикуют проверенную информацию о воздушных угрозах; системные экстренные уведомления на смартфоне: стоит проверить, включены ли соответствующие уведомления в настройках устройства;

стоит проверить, включены ли соответствующие уведомления в настройках устройства; приложение "Киев Цифровой": для жителей столицы оповещения о воздушных тревогах в этом сервисе работают в штатном режиме, сообщало Минцифры.

Напомним, недавно в приложении "Воздушная тревога" появилась новая функция: теперь на карте можно увидеть примерное расположение и направление движения российских крылатых ракет и ударных дронов.