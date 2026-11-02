Застосунок "Повітряна тривога" частково відновив роботу після кібератаки: що відомо

Після кібератаки українцям знову почали надходити сповіщення про повітряні тривоги, однак одна важлива функція застосунку "Повітряна тривога" досі залишається недоступною.

Застосунок "Повітряна тривога" почав поступово відновлювати роботу після кібератаки, через яку українці ввечері 1 листопада отримували неправдиві повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку. Наразі в сервісі знову доступна карта з позначенням рівнів загрози, а також надходять push-сповіщення про повітряні тривоги. Водночас розробники поки не відновили відображення ворожих цілей на карті. Про це 2 листопада о 1:52 повідомила команда застосунку в офіційному Telegram-каналі.

"Поступово повертаємо в роботу застосунок "Повітряна тривога" після кібератаки", — йдеться в офіційному повідомленні розробників.

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Розробники повідомили про відновлення роботи застосунку "Повітряна тривога" після кібератаки Фото: Скриншот

Які функції застосунку вже відновили

За інформацією команди, наразі на карті вже можна переглядати дані про жовтий і червоний рівні небезпеки. Вони відповідають загрозі застосування дронів та масованій дроновій або ракетній загрозі:

жовтий рівень — загроза застосування ударних безпілотників;

— загроза застосування ударних безпілотників; червоний рівень — масована атака дронами або ракетами.

Також користувачам знову надходять push-сповіщення про повітряні тривоги.

Однак одна з важливих функцій поки залишається недоступною — на карті тимчасово не показують ворожі цілі.

У команді наголосили, що відновлення відбувається поступово. Тому наразі не йдеться про повернення всіх можливостей сервісу в повному обсязі.

"Поступово повертаємо в роботу застосунок "Повітряна тривога" після кібератаки. Наразі на карті доступна інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки (дронова і масована дронова/ракетна відповідно). Також приходять push-сповіщення про тривоги. Тимчасово призупинено відображення цілей на карті", — повідомили розробники.

Як розробники планують захистити застосунок від нових атак

Після кібератаки команда сервісу заявила про додаткові заходи кіберзахисту. Їх реалізують, щоб посилити безпеку застосунку та не допустити повторення подібних інцидентів.

Окремо розробники прокоментували питання персональних даних. Вони наголосили, що застосунок не зберігає та не використовує особисту інформацію користувачів. Тому, за їхніми словами, сам інцидент не створює загрози для персональних даних.

Що сталося із застосунком "Повітряна тривога" 1 листопада

Проблеми почалися ввечері 1 листопада 2026 року. Так, приблизно о 22:47 українці почали отримувати в застосунку повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також інші попередження, які не відповідали офіційній інформації про загрози. Крім того, для Києва з'являлися сповіщення про радіаційну небезпеку та загрозу вуличних боїв.

А ще у застосунку з’явилося повідомлення російською мовою про нібито ядерну тривогу через ракету "Орєшнік".

О 23:02 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірний ворожий вплив на застосунок і закликали громадян не довіряти сумнівним повідомленням, а також перевіряти інформацію через офіційні джерела.

"Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі", — наголосили у Повітряних силах.

Згодом команда застосунку підтвердила несанкціоноване втручання сторонніх осіб. Щоб зупинити поширення неправдивих повідомлень, розробники відключили push-сповіщення та тимчасово призупинили роботу сервісу. Також вони закликали користувачів не переходити за посиланнями з підозрілих сповіщень.

Розробники "Повітряної тривоги" повідомили про несанкціоноване втручання в роботу застосунку Фото: Скриншот

Після цього Мінцифри опублікувало інструкції, як отримувати інформацію про повітряні загрози без застосунку. У ДСНС запевнили, що загальнодержавна система оповіщення та вуличні сирени продовжують працювати у штатному режимі.

Так, поки роботу всіх функцій застосунку не відновлено, українцям рекомендують користуватися альтернативними джерелами інформації:

сирени та вуличні системи оповіщення: у разі сигналу повітряної тривоги необхідно негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного відбою;

у разі сигналу повітряної тривоги необхідно негайно пройти до найближчого укриття та залишатися там до офіційного відбою; офіційні канали Повітряних сил ЗСУ: там публікують перевірену інформацію про повітряні загрози;

там публікують перевірену інформацію про повітряні загрози; системні екстрені сповіщення на смартфоні: варто перевірити, чи ввімкнені відповідні повідомлення в налаштуваннях пристрою;

варто перевірити, чи ввімкнені відповідні повідомлення в налаштуваннях пристрою; застосунок "Київ Цифровий": для мешканців столиці сповіщення про повітряні тривоги в цьому сервісі працюють у штатному режимі, повідомляло Мінцифри.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Повітряна тривога" з’явилася нова функція: тепер на карті можна побачити приблизне розташування та напрямок руху російських крилатих ракет і ударних дронів.