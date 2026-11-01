Атака на НПЗ в Кстово: в Нижнем Новгороде обещают блэкаут и дефицит топлива

В ночь на 1 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Власти уже заявили, что "повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе". И предупредили об отключениях света и отопления.

О том, что был атакован именно НПЗ в Кстово, сообщали ряд OSINT-каналов. Но при этом власти Нижегородской области предпочли заявить, что это было некое "промышленное предприятие", признав при этом, что был поврежден объект коммунальной инфраструктуры, из-за чего в регионе возникли проблемы с водой, электричеством и отоплением. А на заправках тем временем выстроились очереди. Фокус собрал все, что известно.

Власти Нижегородской области после атаки по НПЗ — "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово призвали заправлять машины "по потребности, не создавая ажиотаж". Но местные жители просьбам не вняли и сейчас на заправках очереди желающих заправиться впрок.

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"Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров", — говорится в сообщении правительства региона.

В результате атаки БПЛА на Кстовский район также поврежден объект коммунальной инфраструктуры, сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, возможно "временное отключение электричества, снижение параметров отопления. На местах работают МЧС и силовые структуры. Восстановление работоспособности поврежденных коммунальных объектов начнется сразу после окончания атаки".

Он заявил, что в Нижегородской области уничтожены более сотни дронов. На данный момент закрыт местный аэропорт. А местные жители заявляют, что в воздухе висит химический запах, небо затянуло черным дымом и начал идти "нефтяной дождь".

Напомним, Фокус писал об атаке на НПЗ в Кстово. Известно, что НПЗ в Кстово играет важную роль в обеспечении российской армии топливом, а также в поддержке российской экономики. Его мощности составляют около 15–17 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, 30 октября дроны нанесли удар по НПЗ в российском Новокуйбышевске. Впоследствии OSINT-аналитики сообщили, что НПЗ горит сразу в 11 местах.