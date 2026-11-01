Атака на НПЗ у Кстово: у Нижньому Новгороді обіцяють блекаут та дефіцит палива

У ніч на 1 листопада дрони атакували нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Влада вже заявила, що "пошкодження зазнало промислове підприємство у Кстовському районі". Також було попереджено про відключення світла та опалення.

Про те, що атаці піддався саме НПЗ у Кстово, повідомляли низка OSINT-каналів. Однак при цьому влада Нижньогородської області вважала за краще заявити, що це було якесь "промислове підприємство", визнавши при цьому, що було пошкоджено об’єкт комунальної інфраструктури, через що в регіоні виникли проблеми з водою, електроенергією та опаленням. А на заправках тим часом вишикувалися черги. Фокус зібрав усе, що відомо.

Влада Нижньогородської області після нападу на НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижньогороднефтеоргсинтез" у Кстово закликала заправляти автомобілі "за потребою, не створюючи ажіотажу". Однак місцеві мешканці не прислухалися до прохань, і зараз на заправках стоять черги тих, хто хоче заправитися про запас.

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"Масові спроби створити особисті запаси можуть спричинити погіршення ситуації. Щоб уникнути ажіотажу, на АЗС відновлюється робота волонтерів", — йдеться в повідомленні уряду регіону.

В результаті атаки БПЛА на Кстовський район також було пошкоджено об’єкт комунальної інфраструктури, повідомив мер Юрій Шалабаєв. За його словами, можливе "тимчасове відключення електроенергії та зниження параметрів опалення. На місцях працюють МНС та силові структури. Відновлення працездатності пошкоджених комунальних об’єктів розпочнеться одразу після закінчення атаки".

Він заявив, що в Нижньогородській області знищено понад сотню дронів. Наразі місцевий аеропорт закрито. А місцеві жителі заявляють, що в повітрі відчувається хімічний запах, небо затягнуло чорним димом і почав падати "нафтовий дощ".

Нагадаємо, Фокус писав про напад на НПЗ у Кстово. Відомо, що НПЗ у Кстово відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом, а також у підтримці російської економіки. Його потужності становлять близько 15–17 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, 30 жовтня дрони завдали удару по НПЗ у російському Новокуйбишевську. Згодом аналітики OSINT повідомили, що НПЗ горить одразу в 11 місцях.