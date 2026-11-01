Motorola Signature 27 удивил результатом в Geekbench: что известно о флагмане (фото)

Флагман Motorola Signature 27 прошел тестирование в бенчмарке Geekbench за несколько дней до официального релиза. Аппарат показал высокую скорость работы на базе новейшего 2-нанометрового процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Презентация новинки состоится 5 ноября, пишет GSMArena.

Результаты тестов в Geekbench

В базе бенчмарка Geekbench 7.1 протестировали образец с 12 ГБ оперативной памяти на базе операционной системы Android 17. Смартфон выбил 3 313 баллов в одноядерном тесте и 11 088 очков в многоядерном режиме. В розничных версиях показатели могут стать еще выше благодаря финальной полировке софта.

Камеры с перископом на 200 Мп и 7 лет обновлений

Motorola уже подтвердила ключевые параметры Signature 27. Телефон получит основную камеру на 50 Мп с крупным сенсором Sony LYT 910 и отдельный перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп для четкого приближения. Отводить тепло от мощного чипа помогает система охлаждения ArcticMesh с испарительной камерой, чья площадь выросла на 40% по сравнению с прошлой моделью.

Видео дня

Дизайн Motorola Signature 27

Стереодинамики телефона настроила акустическая компания Bang & Olufsen. Производитель заявляет для флагмана семь лет крупных обновлений Android. Модель выйдет в двух цветах палитры Pantone: темно-сером (Coal Smoke) и оливковом (Capulet Olive).

Ранее сообщалось про 5 недорогих смартфонов, популярных в Украине: это модели Samsung, POCO, Motorola, Pixel, Infinix.

Также Фокус писал про смартфоны Motorola на любой бюджет: перечисляем 5 лучших моделей с емкими батареями.