Motorola Signature 27 здивував результатом у Geekbench: що відомо про флагман (фото)

Флагман Motorola Signature 27 пройшов тестування в бенчмарку Geekbench за кілька днів до офіційного випуску. Пристрій продемонстрував високу швидкість роботи завдяки новітньому 2-нанометровому процесору Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Презентація новинки відбудеться 5 листопада, повідомляє GSMArena.

Результати тестів у Geekbench

У базі даних бенчмарка Geekbench 7.1 було протестовано зразок із 12 ГБ оперативної пам’яті на базі операційної системи Android 17. Смартфон набрав 3 313 балів у одноядерному тесті та 11 088 балів у багатоядерному режимі. У роздрібних версіях показники можуть стати ще вищими завдяки остаточному доопрацюванню програмного забезпечення.

Камери з перископом на 200 Мп та 7 років оновлень

Motorola вже підтвердила основні характеристики Signature 27. Телефон отримає основну камеру на 50 Мп із великим сенсором Sony LYT 910 та окремий перископічний телеоб'єктив із роздільною здатністю 200 Мп для чіткого наближення. Відводити тепло від потужного чіпа допомагає система охолодження ArcticMesh з випарною камерою, площа якої зросла на 40% порівняно з попередньою моделлю.

Видео дня

Дизайн Motorola Signature 27

Стереодинаміки телефону налаштувала акустична компанія Bang & Olufsen. Виробник заявляє, що флагман отримає сім років значних оновлень Android. Модель вийде у двох кольорах палітри Pantone: темно-сірому (Coal Smoke) та оливковому (Capulet Olive).

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