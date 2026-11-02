Перемирие в Олешках сыграло на руку России: Генштаб раскрыл, чем занимались оккупанты во время перемирия

Жители Олешки получили шанс на гуманитарную помощь и спасение людей, но российские военные использовали перемирие по-своему — укрепляли оборонительные сооружения, развертывали средства защиты от дронов и накапливали боеприпасы.

Режим тишины в оккупированных Олешках в Херсонской области должен был дать гражданским лицам шанс на спасение, а гуманитарным грузам — безопасно добраться до людей, оставшихся в городе. Однако российские военные использовали эту паузу не только для прекращения боевых действий, но и для укрепления своих позиций. Об этом 2 ноября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, по информации военных, местная гуманитарная пауза в Олешках действовала с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября. Её ввели для доставки помощи жителям временно оккупированного города и эвакуации гражданских лиц.

Украина, со своей стороны, не только соблюдала все это время договоренности о прекращении огня, но и действовала исключительно в рамках согласованных условий гуманитарной операции. Так, все гуманитарные грузы были доставлены по назначению, а мирные жители, желавшие покинуть временно оккупированные Олешки, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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А вот россияне воспользовались режимом прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек для усиления своего военного присутствия там. Как отметили в Генштабе, за период действия режима тишины оккупанты провели ротацию личного состава, укрепили позиции и расширили сеть средств противодействия дронам вдоль важных автомобильных дорог. Кроме того, российские подразделения усилили логистическое обеспечение и организовали подвоз новой партии боеприпасов.

Таким образом, гуманитарная пауза позволила не только спасти мирных жителей и доставить помощь. В частности, российские войска параллельно использовали её для подготовки своих позиций.

Когда и зачем было объявлено перемирие в Олешках

Режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек начался в 03:00 27 октября по киевскому времени. Он был введен для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и создания условий для безопасного выезда гражданского населения.

О соответствующих договоренностях Генштаб ВСУ сообщил 23 октября. Они были достигнуты по итогам переговоров украинской и российской сторон при координации первой леди США Мелании Трамп. К гуманитарной инициативе также присоединился Папа Римский Лев XIV.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что операция предусматривала доставку гуманитарных грузов, техническое разминирование и обеспечение свободного передвижения гражданских лиц. Для тех, кто хотел вернуться на подконтрольную Украине территорию, был организован сложный маршрут через оккупированный Крым, российскую Анапу и белорусский Гомель.

Кстати, по словам Лубинца, режим тишины распространялся не только на сами Олешки, но и на определенные территории, через которые должны были проходить этапы гуманитарной миссии.

Отметим, что режим прекращения огня был локальным и временным — он не означал общего перемирия на фронте. Временное прекращение огня завершилось в 22:59 1 ноября по киевскому времени.

Готовит ли Россия новое наступление в Херсонской области

На фоне гуманитарной операции появились сообщения о перемещении российских войск и техники на левом берегу Херсонской области. Немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих высказало предположение, что Россия может готовить наступательные действия в направлении Херсона после завершения режима тишины.

Согласно информации, приведенной в публикации, украинские военные наблюдали за перемещением российских подразделений и техники. В частности, речь шла о перевозке личного состава на грузовиках, установке противодроновых сетей в промышленной зоне Каховки и размещении реактивных систем залпового огня "Град" вблизи села Раденск.

Также сообщалось об укреплении укрытий и перемещении подразделений беспилотников ближе к Днепру. Украинские военные не исключали, что после окончания перемирия российская армия может попытаться форсировать реку.

В то же время информация о подготовке нового наступления остается оценкой, озвученной со ссылкой на военных, а не подтвержденным фактом. Само по себе перемещение техники и укрепление позиций не позволяет однозначно определить дальнейшие планы российского командования.

Напомним, что Олешки расположены на левом берегу Днепра во временно оккупированной части Херсонской области. Река разделяет подконтрольную Украине территорию и районы, удерживаемые российскими войсками. Город находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В течение длительного времени ситуация для местных жителей осложнялась ограниченным доступом к помощи и возможностям выезда. Поэтому гуманитарная операция имела особое значение для гражданских лиц, оказавшихся в зоне оккупации.

Ранее сообщалось, что жители Олешок смогли сами выбрать, уезжать ли им в Украину или в Россию, а те, кто решил остаться, получили помощь на месте.

Кроме того, "Фокус" писал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Оказывается, соглашение между украинским и российским омбудсменами предусматривает новые гуманитарные миссии в регионе, координацию которых должна осуществлять первая леди США Мелания Трамп.