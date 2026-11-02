Перемир'я в Олешках зіграло на руку Росії: Генштаб розкрив, що окупанти робили під час тиші

Олешки отримали шанс на гуманітарну допомогу та порятунок людей, але російські військові використали перемир’я по-своєму — зміцнювали укріплення, розгортали антидроновий захист і накопичували боєприпаси.

Режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині мав дати цивільним шанс на порятунок, а гуманітарним вантажам — безпечно дістатися до людей, які залишаються в місті. Проте російські військові використали цю паузу не лише для припинення бойових дій, а й для посилення власних позицій. Про це 2 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за інформацією військових, місцева гуманітарна пауза в Олешках діяла з 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Її запровадили для доставки допомоги жителям тимчасово окупованого міста та евакуації цивільних.

Україна зі свого боку не лише дотримувалася весь цей час домовленостей про припинення вогню, але й діяла виключно в межах узгоджених умов гуманітарної операції. Так, всі гуманітарні вантажі було доставлено за призначенням, а цивільні жителі, які хотіли виїхати з тимчасово окупованих Олешок, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

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А ось росіяни, режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешках використали для посилення військової присутності там. Як зазначили в Генштабі, за період дії режиму тиші окупанти провели ротацію особового складу, укріпили позиції та розширили мережу антидронових засобів уздовж важливих автомобільних шляхів. Крім того, російські підрозділи наростили логістичне забезпечення та організували підвезення нової партії боєприпасів.

Таким чином, гуманітарна пауза дала змогу не лише врятувати цивільних і доставити допомогу. Зокрема, російські війська паралельно використали її для підготовки власних позицій.

Коли і для чого запровадили перемир'я в Олешках

Режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок розпочався о 03:00 27 жовтня за київським часом. Його запровадили для проведення гуманітарної операції, доставлення допомоги жителям міста та створення умов для безпечного виїзду цивільного населення.

Про відповідні домовленості Генштаб ЗСУ повідомив 23 жовтня. Їх досягли за результатами переговорів української та російської сторін за координації першої леді США Меланії Трамп. До гуманітарної ініціативи також долучився Папа Римський Лев XIV.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнював, що операція передбачала доставлення гуманітарних вантажів, технічне розмінування та забезпечення вільного пересування цивільних. Для тих, хто хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, було організовано складний шлях через окупований Крим, російську Анапу та білоруський Гомель.

До речі, за повідомленням Лубінця, режим тиші поширювався не лише на самі Олешки, а й на визначені території, через які мали проходити етапи гуманітарної місії.

Зазначимо, що режим припинення вогню був локальним і тимчасовим — він не означав загального перемир’я на фронті. Тимчасове припинення вогню завершилося о 22:59 1 листопада за київським часом.

Чи готує Росія новий наступ на Херсонщині

На тлі гуманітарної операції з'явилися повідомлення про переміщення російських військ і техніки на лівобережжі Херсонської області. Німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців припускало, що Росія може готувати наступальні дії в напрямку Херсона після завершення режиму тиші.

За інформацією, наведеною в публікації, українські військові спостерігали переміщення російських підрозділів і техніки. Зокрема, йшлося про перевезення особового складу вантажівками, облаштування протидронових сіток у промисловій зоні Каховки та розміщення реактивних систем залпового вогню "Град" поблизу села Раденськ.

Також повідомлялося про укріплення укриттів і переміщення підрозділів безпілотників ближче до Дніпра. Українські військові не виключали, що після завершення перемир'я російська армія може спробувати форсувати річку.

Водночас інформація про підготовку нового наступу залишається оцінкою, озвученою з посиланням на військових, а не підтвердженим фактом. Саме по собі переміщення техніки та укріплення позицій не дає змоги однозначно визначити подальші плани російського командування.

Нагадаємо, що Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Річка розділяє підконтрольну Україні територію та райони, які утримують російські війська. Місто перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Тривалий час ситуація для місцевих жителів ускладнювалася обмеженим доступом до допомоги та можливостями виїзду. Тому гуманітарна операція мала особливе значення для цивільних, які опинилися в окупації.

Раніше повідомлялося, що жителі Олешок змогли самі обрати, виїжджати їм в Україну чи до Росії, а ті, хто вирішили залишитися, отримали допомогу на місці.

Також Фокус писав, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Виявляється, угода між українським і російським омбудсманами передбачає нові гуманітарні місії в регіоні, координувати які має перша леді США Меланія Трамп.