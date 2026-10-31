Газ, свет и вода подведены: украинцы купили старый дом с "сюрпризом" (фото)

Авторы YouTube-канала "Дом под Клюсом" приобрели заброшенный дом в Кривом Роге и опубликовали первый тур по помещениям. В ролике видны запущенный двор, горы мусора внутри и следы протечек на крыше.

Новые владельцы собираются показывать ход реконструкции в следующих видео и просят зрителей делиться советами. Что они получили за свои деньги – узнайте из материала Фокуса.

Территория вокруг дома заросла настолько, что сначала было трудно подойти к входу. Поэтому владельцы решили начать с уборки. По их словам, это главная задача на сегодняшний день, пока ведутся работы с коммуникациями.

"Тем, кто любит такие мелочи в доме, уберите еду подальше от экранов – спойлер. Вот поэтому, короче говоря, сегодня начинаем с уборки. Это пока что основная цель, пока там будут доделывать какие-то коммуникации и всё такое", – рассказывают авторы.

Преимущества дома

Несмотря на запущенный вид, выбрав этот объект, блогеры учли его преимущества. Во дворе растёт старый орешник, который они планируют убрать, а ещё сохранился почтовый ящик. Главный козырь, по их словам, – готовые коммуникации.

"Это уже для почты, почтовый ящик. Вот сюда, в этот ящик, можно класть письма… А почему выбор пал на этот вариант? Есть свет, газ, счетчики установлены, всё подключено. Вода есть, она не подключена, её отключали на некоторое время", – объясняют они.

Авторы YouTube-канала "Дом под Клюсом" Фото: YouTube

Своеобразным "сюрпризом" для владельцев стали и четвероногие обитатели. На участке остались две собаки, которые встретили новых хозяев у забора. Авторы надеются найти для животных новую семью.

"У нас живут две собачки, то есть мы приехали к ним домой, и они сейчас тихо ждут у забора… Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь, кто хочет их забрать, нашёл их, и я был бы очень рад, если бы они попали в хорошие руки", – отмечает блогер.

"Хлама просто космос"

В доме осталась старая мебель, бытовая техника и немало вещей предыдущих жильцов. На снимке видна бывшая кухня с холодильником и креслами, коридор и главная комната. Владельцы предупреждают, что без перчаток туда заходить не стоит.

"Здесь начинается самое интересное. Сюда лучше не заходить без перчаток и без всего остального. Ну, в таком состоянии здесь хлама просто неимоверно много. Здесь даже есть охранная сигнализация, и, скорее всего, она работает", – комментируют они.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Проблем с конструкцией, на первый взгляд, не так много. Трещин в доме нет, но на крыше заметны следы протечек. Блогеры не считают это критичным, ведь всё равно планируют всё переделывать.

Внутри дома много мусора Фото: YouTube

"Что касается всего дома – я говорю, что трещин нет, но видно, что с крыши протекает. Я не думаю, что это большая проблема, так как всё равно планируется всё переделать", – говорят авторы.

Опыта было мало

Авторы не скрывают, что в строительстве и ремонте они новички. Ради советов зрителей они и запустили канал, а также аккаунты в Instagram и TikTok.

Впереди – вывоз мусора, демонтаж старых конструкций, замена крыши и полная реконструкция.

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