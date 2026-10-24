Украинцы купили дом в селе, от которого все отмахнулись: там был сюрприз (фото)

Молодая пара, Ирина и Денис, пытается вдохнуть новую жизнь в старый деревенский домик. Они стремятся превратить его в уютное место для отдыха. Весь процесс они снимают для своего YouTube-канала.

Супруги, воспитывающие маленького сына Льва, опубликовали первый обзор своего будущего дома. Во время экскурсии они зашли внутрь и показали состояние квартиры, а также мебель и вещи, оставшиеся от предыдущих владельцев. Некоторые вещи стали для них большим сюрпризом – прекрасная планировка и сад с большим дубом возле дома. Подробнее об их истории – читайте далее в специальном материале Фокуса.

Повторяют опыт

Интересно, что для молодоженов это не первый опыт. Три года назад они уже брались за ремонт старого дома в деревне. Проект оказался успешным, поэтому они решились повторить этот опыт.

Веранда в старом доме завалена хламом Фото: YouTube

"Сразу скажу: мы не будем всё это делать своими руками, но будем делиться с вами всем. Вначале мы даже не замечали дома, когда гуляли, хотя это хутор, где мы живём неподалёку", – рассказывает Ирина.

По её словам, участок вокруг дома довольно большой – около 20 "соток". Затем она провела экскурсию для зрителей.

Обзор дома в деревне

Сначала хозяйка зашла в небольшую веранду-коридор. Затем она показала помещения, где планируется обустроить ванную комнату, кухню и маленькую спальню. Наверху также оборудован большой чердак.

Ирина демонстрирует весь объем работы Фото: YouTube

"На самом деле я помню, что когда мы выбирали свой первый дом, муж прислал мне видео. Я испугалась и сказала: "Какой-то ужас". Но он ответил, что я просто не понимаю, какую прелесть мы можем из него сделать. И сейчас, когда я на всё это смотрю, уже понимаю, что получится", – говорит девушка.

Здесь в будущем должна быть спальня Фото: YouTube

"Начинаем новую историю – реставрацию старого сельского дома, который со временем станет уютным местом для вашего отдыха. В этом видео мы знакомим вас с нашим новым домиком и делимся планами по его преображению", – говорится в описании их первого видео на YouTube-канале (@ARAMAspace).

Что пишут люди

В комментариях люди в основном поддерживают молодую пару, желают ей вдохновения и сил, чтобы воплотить в жизнь все задуманное.

"Пусть у вас всё получится! Любви и благополучия вашей молодой семье!";

"Поздравляю с новым проектом! Желаю вам сил, терпения и вдохновения, а также финансовых средств для реализации задуманного";

Обсуждение в комментариях Фото: YouTube

"Только молодая дружная семья может сделать что-то интересное и полезное для нормальной жизни. Желаю вам сил, терпения и средств для воплощения мечт";

"Поздравляю вас с покупкой! Чем больше объём работы, тем интереснее наблюдать. С нетерпением буду ждать следующую серию "домашнего вопроса".

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