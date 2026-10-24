Українці купили хату в селі, на яку всі махнули рукою: там на них чекав сюрприз (фото)

Молода пара, Ірина та Денис, намагається вдихнути життя в старий сільський будиночок. Вони прагнуть перетворити його на затишний простір для відпочинку. Весь процес вони фільмують для власного YouTube-каналу.

Подружжя, яке виховує маленького сина Левка, опублікувало перший огляд своєї майбутньої оселі. Під час екскурсії вони зайшли всередину й показали стан помешкання, а також меблі та речі, які залишилися від попередніх власників. Дещо стало для них великим сюрпризом – чудове планування та сад з великим дубом біля будинку. Більше про їхню історію, – читайте далі у спеціальному матеріалі Фокусу.

Повторюють досвід

Цікаво, що для молодят це не перший досвід. Три роки тому вони вже бралися за ремонт старого будинку в селі. Проєкт був успішним, тож вони наважилися повторити цей досвід.

Веранда в старому будинку закидана непотребом Фото: YouTube

"Відразу скажу: ми не будемо це все робити своїми руками, але будемо всім ділитися з вами. Ми на початку навіть не бачили дому, коли гуляли, хоча це хутір, де ми живемо неподалік", – розповідає Ірина.

За її словами, ділянка довкола будинку досить велика – близько 20 "соток". Далі вона провела екскурсію для глядачів.

Огляд будинку в селі

Спочатку господиня зайшла до невеликої веранди-коридору. Далі показала приміщення, де планується ванна кімната, кухня і маленька спальня. Зверху також облаштоване велике горище.

Ірина показує весь обсяг роботи Фото: YouTube

"Насправді я пам'ятаю, що ми свій перший будинок обирали, то чоловік мені надіслав відео. Я злякалася і сказала: "Жак якийсь". Але він сказав, що я просто не розумію, яку цукерочку ми можемо з нього зробити. І зараз, коли я на оце все дивлюсь, то вже розумію, що вийде", – каже дівчина.

Тут в майбутньому має бути спальня Фото: YouTube

"Починаємо нову історію – відновлення старого сільського будинку, який згодом стане затишним місцем для вашого відпочинку. У цьому відео знайомимо вас із нашим новим будиночком і ділимося планами на його перевтілення", – йдеться в описі їхнього першого відео на YouTube-каналі (@ARAMAspace).

Що пишуть люди

У коментарях люди переважно підтримують молоду пару, бажають натхнення та сил реалізувати все задумане.

"Хай у вас все вийде! Любові і достатку вашій молодій сім'ї!";

"Вітаю з новим проєктом! Сил Вам, терпіння та наснаги, а також фінансів для реалізації задуманого";

Обговорення у коментарях Фото: YouTube

"Тільки молода дружня родина може щось цікаве та придатне для нормального життя зробити. Бажаю вам багато сил, витримки та коштів для здійснення мрій";

"Вітаю вас з покупкою! Чим більший обсяг роботи, тим цікавіше спостерігати. З нетерпінням чекатиму наступну серію "будинкового питання".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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А от Ярослава дев'ять років тому переїхала в село на Дніпропетровщині, де з покинутої хатини зробила музей просто неба, а поруч розбудувала равликову ферму.

Натомість подружжя переселенців знайшло житло за три години їзди від океану: Олена та Дмитро купили будинок у Франції лише за 10 тисяч євро.