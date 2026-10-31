Газ, світло і вода проведені: українці купили старий будинок із "сюрпризом" (фото)

Автори YouTube-каналу "Дім під Клюс" придбали занедбаний будинок у Кривому Розі й оприлюднили перший рум-тур. У ролику видно запущене подвір'я, гори сміття всередині й сліди протікань на даху.

Реконструкцію нові власники збираються показувати в наступних відео та просять глядачів ділитися порадами. Що вони отримали за свої гроші, – дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Територія навколо будинку заросла так, що спочатку до вхідної групи було важко підступитися. Тому власники вирішили почати з прибирання. За їхніми словами, це головна мета на сьогодні, поки тривають роботи з комунікаціями.

"Тим, хто любить такий трішнячок в будинку, приберіть їжу від екранів – спойлер. От тому, коротше, починаємо сьогодні з прибирання. Це поки що основна мета, поки там будуть дороблюватися якісь комунікації і все таке", – розповідають автори.

Переваги будинку

Попри занедбаний вигляд, обравши цей об'єкт, блогери врахували його переваги. На подвір'ї росте старий горіх, який вони планують прибрати, а ще збереглася поштова скринька. Головний козир, за їхніми словами, – готові комунікації.

"Це вже для пошти, ящичок. От сюди скринечку можна класти листи… А чому вибір пав такий варіант? Є світло, газ, лічильники стоять, все підключено. Вода є, вона не підключена, її відключали на деякий час", – пояснюють вони.

Автори YouTube-каналу "Дім під Клюс" Фото: YouTube

Своєрідним "сюрпризом" для власників стали й чотирилапі мешканці. На ділянці залишилися дві собаки, які зустріли нових господарів біля паркану. Автори сподіваються знайти для тварин нову родину.

"У нас два песика живуть, тобто ми до них додому приїхали і вони чемно зараз чекають біля паркану… Моє бажання – якби хтось знайшов, хто хоче забрати їх, я був би дуже радий, якби вони потрапили в гарні руки", – зазначає блогер.

"Хламу просто космос"

У будинку лишилися старі меблі, побутова техніка й чимало речей попередніх мешканців. У кадрі видно колишню кухню з холодильником і кріслами, коридор та головну кімнату. Власники застерігають, що без рукавичок заходити туди не варто.

"Тут починається найцікавіше. Тут без перчаточок без нічого краще не заходити. Ну, в такому стані тут хламу просто космос. Тут навіть є охоронна сигналізація, і скоріш за все воно працює", – коментують вони.

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Проблем із конструкцією, на перший погляд, небагато. Тріщин у будинку немає, але на даху помітні сліди протікань. Блогери не вважають це критичним, адже все одно планують усе переробляти.

Всередині будинку багато сміття Фото: YouTube

"Що з усього по будинку – я кажу, що тріщин немає, але видно підтікання по криші. Це я не думаю, що це велика проблема, так як все одно в планах все перероблювати", – кажуть автори.

Досвіду мало

Автори не приховують, що в будівництві та ремонті вони новачки. Заради порад глядачів вони й запустили канал, а також в Instagram і TikTok.

Попереду вивезення сміття, демонтаж старих конструкцій, заміна даху та повна реконструкція.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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