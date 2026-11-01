Тысячи работ, десятки псевдонимов и вечные темы: история творчества и жизни Кацусики Хокусая

История классика японского искусства, известного под именем Кацусика Хокусай (1760–1849), полна невероятных поворотов и творческих озарений. Он стал предвестником культового статуса слова "манга", изображал все детали повседневной жизни своих соотечественников и раскрывал глубинную и тёмную сущность человеческой натуры. В честь 226-й годовщины со дня рождения Фокус расскажет о том, как художник изменил свою страну и оставил значительный след в истории изобразительного искусства Западной Европы.

Жизнь этого культового художника началась 31 октября 1760 года в Эдо (нынешний Токио), и его биография до сих пор не даёт ответа — чьим он был сыном: из знатного рода или из семьи простых рабочих-крестьян. Но, несмотря на неопределённое происхождение, подросток начинает активно осваивать сложное ремесло гравюры, а впоследствии ему посчастливилось учиться у мастера Кацукавы Сюнсё. Именно под руководством сенсея началось основательное обучение юноши — от красок и понимания форм до умения тиражировать созданное.

В последующие годы художник сменил более 30 псевдонимов — от Сюнро, Сори и Тайто до Иэцу и Хокусай. Все эти "скачки" имели простое объяснение: достигая определённой вершины мастерства, молодой японский художник менялся, изучал новые техники, китайскую и западную художественные традиции, иллюстрировал книги и создавал новые гравюры.

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Интересным фактом из его биографии является то, что сам Хокусай работал до глубокой старости. Он был убежденным трудоголиком и считал, что еще и близко не достиг вершин мастерства в своем деле, поэтому многие приписывают ему тезис о том, что он стал известным художником в преклонном возрасте, что категорически опровергают японские искусствоведы, располагая соответствующими доказательствами.

Когда Хосукай скончался в 1849 году, оказалось, что он оставил японцам поистине гигантское наследие. Книжные иллюстрации, гравюры, рисунки, трафаретные резьбы, каллиграфия, личные письма, библиотека, мастерская и тысячи произведений искусства.

Возникает вопрос: что же такого показал Хокусай в своих работах, что его творчество стало неотъемлемой частью наследия Японии?

Хокусай и лейтмотивы его творчества: Фудзи, окружающий мир и сокровенное в человеке

Если не учитывать его знаменитую серию "Сто видов Фудзи", а также культовые работы, такие как "Большая волна в Канагаве" или "Эдзири, провинция Суруга", то за этим фасадом просматривается вторая часть творчества художника. Он буквально откровенно и без эвфемизмов показывал окружающий мир и человечество — как снаружи, так и изнутри.

Так Хокусай затронул тему телесности, сокровенных желаний и эротизации, которые бросались в глаза зрителю на переднем плане. Помимо этого — юмор, фантазии, бытовые моменты и игра с гипертрофированным воплощением самых сокровенных желаний.

"Сон жены моряка", несмотря на откровенный эротизм, раскрывает глубину человеческих желаний, считал японский мастер Фото: nmwa.go.jp

Другая сторона медали — это потусторонний мир. В своей серии "Сто историй о призраках" художник показал через фольклор (в изображении призраков, демонов, темных сущностей через мотивы жутких легенд и сказок), на какие поступки способен человек из-за жажды власти, денег, темную природу жестокости и насилия.

Эти две темы — истинное и глубинное — находили гармоничное сочетание в тривиальных вещах, таких как быт, хозяйство, домашние дела и обязанности. Фактически, благодаря переплетению природы, человека и его деятельности с тьмой, потомки и современники получили буквальный визуальный каталог жизни и представлений тогдашних японцев начала XIX века накануне революции Мэйдзи.

И вот здесь становится понятно, как Хокусай фактически выполнил важнейшую миссию — заразил европейских культовых художников своими идеями, гаммами, формами и темами для их работ. Как это произошло — в следующей части текста.

Хокусай и гайдзины: как японец подарил миру импрессионистов и модернизм

Когда японские гравюры начали активно распространяться по Европе после многолетней изоляции Страны Восходящего Солнца, художники Франции, Нидерландов и других ведущих государств в области изобразительного искусства начали активно увлекаться "японизмом". Старый Свет не скрывал — японское видение творчества стало новым дыханием и взглядом, который можно позаимствовать и воплотить.

Европейские художники магнетически притягивали не только эстетикой и композицией, но и способом построения рисунка — откровенными ракурсами, асимметричностью и плоскостностью образов, которые с первого взгляда выглядели как вызов и отход от академических правил. Однако Хокусай "приготовил" гораздо более интересный сюрприз — перспектива и игра цветов.

Японский мастер фактически указал, что главное на полотне не всегда находится в центре, а важный "посыл" и "перспектива" могут скрываться за едва заметными деталями. Благодаря такому подходу к восприятию пространства и кадрированию европейские художники столкнулись с магией, которую до сих пор не видели.

"Большая волна в Канагаве" — одна из самых известных работ японского мастера Фото: nmwa.go.jp

Второй аспект — это палитра и сила цветов. Хокусай активно использовал берлинскую лазурь (он прусский синий), благодаря чему придавал своим работам на холсте, шелке, досках и пергаменте сильный контраст между стихиями (небо, вода и земля) и жизненным пространством (люди, горы, деятельность). Этим художник фактически формировал настроение и текстуру изображения, которые под игрой света позволяли открывать в каждом движении на холсте новые горизонты.

Японская графика, как отмечают искусствоведы, несомненно оказала влияние на Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента ван Гога, Джеймса Уистлера и других. Однако речь идет не о прямом заимствовании или копировании методов Хокусая, а скорее о прокладывании собственного пути к поиску, который в свое время прошел сам японский мастер.

В итоге японский и европейский миры обрели художника высочайшего уровня, учителя многих поколений в заочном обучении, который оказал влияние на изобразительное искусство и изменил его. Новые композиции, пространство, повседневность, запутанная природа человека и вечная красота вокруг — вот те базовые вещи, которые через эстетику своего времени привнес Кацусика Хокусай. И когда мы смотрим на его работы с расстояния более двух столетий, то оказываемся перед самыми узнаваемыми элементами визуального искусства Японии, которые стоит увидеть.