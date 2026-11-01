Скандального Остапа Стахива признали годным к военной службе: что решила ВВК во Львове

Львовский конспиролог Остап Стахив прошел ВВК. В настоящее время он уже направлен в воинскую часть.

По состоянию на воскресенье, 1 ноября, Остап Стахив прошел военно-медицинскую комиссию. Об этом в комментарии "Первому Западному" сообщил пресс-секретарь Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский.

По результатам прохождения военно-медицинской экспертизы комиссия признала гражданина годным к прохождению военной службы, и мужчина был призван в Вооруженные силы Украины.

В настоящее время Остап Стахив уже является военнослужащим ВСУ, которого направили для дальнейшего прохождения военной службы в одну из воинских частей в целях исполнения гражданского конституционного долга, пояснил Олег Домбровский.

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Мобилизация Остапа Стахива

31 октября правоохранители задержали 41-летнего Остапа Стахива на одной из АЗС во Львове. Было установлено, что мужчина с марта текущего года находился в розыске как нарушитель правил воинского учета, поэтому сотрудники полиции выполнили предусмотренные законодательством меры и доставили его в ТЦК и СП для проведения соответствующих процедур. В ТЦК отметили, что сам факт доставки в "войсккомат" не означает автоматической мобилизации.

Ранее Фокус рассказывал, чем известен Остап Стахив. Львовянин с группой последователей распространял в соцсетях скандальные видео с действиями сотрудников центров комплектования, которые затем появлялись на российском телевидении с комментариями о том, как украинцы не хотят участвовать в войне с РФ. Впоследствии стало известно, что у Остапа Стахива провели обыски. Правоохранители подозревали его в совершении ряда преступлений — от подделки документов до препятствования деятельности ВСУ, а Галицкий суд Львова освободил его из СИЗО после внесения залога в размере 908 тыс. грн.

Журналисты "Первого Западного" прямо называют Остапа Стахива "скандальным антигосударственником", антивакцинатором и организатором антимобилизационных проектов и действий, направленных против Вооружённых сил Украины.