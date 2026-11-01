Скандального Остапа Стахіва визнали придатним до військової служби: що вирішила ВЛК у Львові

Львівський конспіролог Остап Стахів пройшов ВЛК. Наразі він вже направлений у військову частину.

Станом на неділю, 1 листопада, Остап Стахів пройшов військову лікарську комісію. Про це у коментарі "Першому Західному" повідомив речник Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський.

За результатами проходження військової лікарської експертизи комісія визнала громадянина придатним до проходження військової служби і чоловік був призваний до Збройних сил України.

Наразі Остап Стахів вже є військовослужбовцем ЗСУ, якого направили для подальшого проходження військової служби в одну з військових частин для виконання громадянського конституційного обов'язку, пояснив Олег Домбровський.

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Мобілізація Остапа Стахіва

41-річного Остапа Стахіва 31 жовтня затримали правоохоронці на одній з АЗС у Львові. Було встановлено, що чоловік з березня поточного року перебував у розшуку як порушник правил військового обліку, тому працівники поліції виконали передбачені законодавством заходи та доставили його до ТЦК та СП для проведення відповідних процедур. У ТЦК зазначали, що сам факт доставлення до "військкомату" не означає автоматичної мобілізації.

Раніше Фокус розповідав, чим відомий Остап Стахів. Львів'янин з групою послідовників поширював у соцмережах скандальні відео з діями працівників терцентрів комплектування, які потім з'являлися на росТВ з коментарями про те, як українці не хочуть брати участь у війні з РФ. Згодом стало відомо, що в Остапа Стахіва провели обшуки. Правоохоронці підозрювали його у вчиненні низці злочинів — від підробки документів до перешкоджання діяльності ЗСУ, а Галицький суд Львова випустив його із СІЗО після внесення 908 тис. грн застави.

Журналісти "Першого Західного" прямо називають Остапа Стахіва "скандальним антидержавником", антивакцинатором та організатором антимобілізаційних проєктів та дій, спрямованих проти Збройних сил України.