Недорогие зарядные станции для ноутбука: 3 лучшие модели осени 2026 года (фото)

Портативные зарядные станции начального уровня пригодятся, чтобы питать рабочее место при регулярных отключениях света. В этом обзоре Фокус собрал три удачные и доступные модели от Marstek, Bluetti и Oukitel.

В таких электростанциях наличие портов Type-C с протоколом Power Delivery позволяет питать офисные и игровые ноутбуки напрямую без использования неэффективных блоков питания через розетку.

Marstek A300 Pro (300 Вт)

Самое доступное решение в подборке, предлагающее редкий для бюджетного сегмента набор выходов. Внутри стоит аккумулятор LiFePO4 емкостью 294,4 Вт·ч с ресурсом до 6000 циклов перезарядки. В отличие от большинства конкурентов за эту цену, здесь установлены сразу две розетки переменного тока на 230 В с чистой синусоидой и порт Type-C с отдачей до 100 Вт.

Корпус весит 6 кг и заряжается от электросети менее чем за 1,5 часа (входная мощность 300 Вт). Функция аварийного питания EPS переключает нагрузку на батарею за 20 миллисекунд, предотвращая отключение роутера или стационарного мини-ПК.

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Marstek A300 Pro Фото: rozetka.com.ua

Характеристики разъемов:

2 розетки переменного тока 230 В (номинал 300 Вт, кратковременный пик до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт;

3 порта USB-A для зарядки мобильных устройств;

2 выхода постоянного тока DC5525 (12 В);

1 автомобильный порт 12 В.

Какие приборы потянет:

Офисный ноутбук через Type-C (хватит примерно на 4 полные зарядки);

Wi-Fi роутер вместе с оптическим терминалом GPON (до 18-20 часов непрерывной связи);

Автомобильный холодильник мощностью 60 Вт (около 4 часов поддержания холода);

Смартфоны и планшеты (до 16 циклов подпитки телефона).

Цена в Украине:

Marstek A300 Pro (300 Вт / 294,4 Вт·ч) — 9 999 грн.

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт)

Эта модель стоит дороже Marstek, но инвертор здесь мощнее в два раза: станция выдает 600 Вт с пиковым кратковременным скачком до 1500 Вт в режиме Power Lifting. Еще одно преимущество — скоростной разъем Type-C на 140 Вт (стандарт PD 3.1), способный заряжать на предельной мощности профессиональные лэптопы вроде 16-дюймовых MacBook Pro. При этом корпус весит всего 4,3 кг.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Применятся аккумулятор LiFePO4 на 288 Вт·ч с ресурсом свыше 3000 циклов. Благодаря технологии UltraCell система расходует в режиме ожидания всего 4,5 Вт, не растрачивая заряд батареи вхолостую при легких нагрузках. На полную зарядку от розетки уходит 75 минут, а режим ИБП срабатывает за 10 мс. Розетка на корпусе всего одна, зато параметры работы удобно регулировать со смартфона через приложение Bluetti.

Характеристики разъемов:

1 розетка 230 В (номинал 600 Вт, пик до 1500 Вт, чистая синусоида);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 мощностью до 140 Вт;

1 порт USB-C Power Delivery до 100 Вт;

2 порта USB-A по 15 Вт;

2 порта DC5521 (12 В / 5 А);

1 гнездо прикуривателя 12 В / 10 А.

Какие приборы потянет:

Мощные игровые и рабочие ноутбуки через порт 140 Вт (около 4-5 часов автономной работы);

Газовый отопительный котел (около 2,5-3 часов работы насоса);

Телевизор диагональю 43-50 дюймов (примерно 2,5-3 часа);

Мелкую нагревательную технику до 1500 Вт (дорожный фен или электроодеяло).

Цена в Украине:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·ч) — 14 999 грн.

Oukitel P800E (800 Вт)

При небольшой доплате относительно Bluetti эта станция дает преимущество по запасу энергии: емкость аккумулятора LiFePO4 здесь увеличена почти вдвое — до 512 Вт·ч (против 288 Вт·ч у конкурентов). Постоянная мощность инвертора достигает 800 Вт. Это оптимальный выбор для тех, кому нужно непрерывно работать за ноутбуком целый рабочий день без спешки и страха разрядить батарею.

Корпус весит 6,2 кг и получил защиту от ударов. Вход мощностью 500 Вт восстанавливает 100% энергии всего за 55 минут, что выручает при коротких интервалах со светом. Чистая синусоида позволяет безопасно питать котлы отопления и компьютеры.

OUKITEL P800E Фото: rozetka.com.ua

Характеристики разъемов:

1 розетка 220-240 В (номинал 800 Вт, чистая синусоида);

1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт;

1 порт USB-A с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0 (18 Вт);

2 стандартных порта USB-A (по 12 Вт);

2 выхода постоянного тока DC5521 (12 В / 3 А);

1 автомобильный порт 12 В / 10 А.

Какие приборы потянет:

Офисный ноутбук со средним расходом 35-40 Вт (от 10 до 12 часов непрерывного рабочего дня или 7-8 полных зарядок);

Домашний компьютер начального уровня с монитором (около 3-3,5 часов работы);

Двухкамерный холодильник с пусковой мощностью до 800 Вт (около 5-6 часов поддержания холода);

Домашний интернет через роутер и терминал GPON (до 35-40 часов работы).

Цена в Украине:

Oukitel P800E (800 Вт / 512 Вт·ч) — 16 990 грн.

Также Фокус писал про одну из лучших зарядных станций для дома: рассказываем про плюсы и минусы Anker Solix C1000X Gen2.