Недорогі зарядні станції для ноутбука: 3 найкращі моделі осені 2026 року (фото)

Портативні зарядні станції початкового рівня стануть у нагоді для забезпечення електроенергією робочого місця під час регулярних відключень світла. У цьому огляді Фокус зібрав три вдалі та доступні моделі від Marstek, Bluetti та Oukitel.

У таких електростанціях наявність портів Type-C із протоколом Power Delivery дає змогу безпосередньо заряджати офісні та ігрові ноутбуки через розетку, не використовуючи неефективні блоки живлення.

Marstek A300 Pro (300 Вт)

Найдоступніший варіант у добірці, що пропонує рідкісний для бюджетного сегмента набір виходів. Усередині встановлено акумулятор LiFePO4 ємністю 294,4 Вт·год із ресурсом до 6000 циклів перезаряджання. На відміну від більшості конкурентів за цю ціну, тут встановлено одразу дві розетки змінного струму на 230 В із чистою синусоїдою та порт Type-C з потужністю до 100 Вт.

Корпус важить 6 кг і заряджається від електромережі менш ніж за 1,5 години (вхідна потужність 300 Вт). Функція аварійного живлення EPS перемикає навантаження на акумулятор за 20 мілісекунд, запобігаючи відключенню роутера або стаціонарного міні-ПК.

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Marstek A300 Pro Фото: rozetka.com.ua

Характеристики роз'ємів:

2 розетки змінного струму 230 В (номінальна потужність 300 Вт, короткочасний пік до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery потужністю до 100 Вт;

3 порти USB-A для заряджання мобільних пристроїв;

2 виходи постійного струму DC5525 (12 В);

1 автомобільний порт 12 В.

Які прилади він зможе живити:

Офісний ноутбук через Type-C (вистачить приблизно на 4 повні зарядки);

Wi-Fi-роутер разом з оптичним терміналом GPON (до 18–20 годин безперервного зв’язку);

Автомобільний холодильник потужністю 60 Вт (близько 4 годин підтримання холоду);

Смартфони та планшети (до 16 циклів підзарядки телефону).

Ціна в Україні:

Marstek A300 Pro (300 Вт / 294,4 Вт·год) — 9 999 грн.

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт)

Ця модель коштує дорожче за Marstek, але інвертор тут удвічі потужніший: станція видає 600 Вт із піковим короткочасним стрибком до 1500 Вт у режимі Power Lifting. Ще одна перевага — швидкісний роз’єм Type-C на 140 Вт (стандарт PD 3.1), здатний заряджати на граничній потужності професійні ноутбуки, такі як 16-дюймові MacBook Pro. При цьому корпус важить усього 4,3 кг.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: Bluetti

Використовується акумулятор LiFePO4 ємністю 288 Вт·год із ресурсом понад 3000 циклів. Завдяки технології UltraCell система споживає в режимі очікування всього 4,5 Вт, не витрачаючи заряд акумулятора даремно при невеликих навантаженнях. Повна зарядка від розетки займає 75 хвилин, а режим ДБЖ спрацьовує за 10 мс. Розетка на корпусі лише одна, зате параметри роботи зручно регулювати зі смартфона через додаток Bluetti.

Характеристики роз'ємів:

1 розетка 230 В (номінальна потужність 600 Вт, пікова потужність до 1500 Вт, чиста синусоїда);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 потужністю до 140 Вт;

1 порт USB-C Power Delivery до 100 Вт;

2 порти USB-A по 15 Вт;

2 порти DC5521 (12 В / 5 А);

1 роз'єм прикурювача 12 В / 10 А.

Які прилади він зможе живити:

Потужні ігрові та робочі ноутбуки через порт 140 Вт (близько 4–5 годин автономної роботи);

Газовий опалювальний котел (близько 2,5–3 годин роботи насоса);

Телевізор діагоналлю 43–50 дюймів (приблизно 2,5–3 години);

Дрібну нагрівальну техніку до 1500 Вт (дорожній фен або електричну ковдру).

Ціна в Україні:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·год) — 14 999 грн.

Oukitel P800E (800 Вт)

За невелику доплату порівняно з Bluetti ця станція має перевагу щодо запасу енергії: ємність акумулятора LiFePO4 тут збільшена майже вдвічі — до 512 Вт·год (проти 288 Вт·год у конкурентів). Постійна потужність інвертора сягає 800 Вт. Це оптимальний вибір для тих, кому потрібно безперервно працювати за ноутбуком цілий робочий день без поспіху та страху розрядити батарею.

Корпус важить 6,2 кг і має захист від ударів. Вхідна потужність 500 Вт відновлює 100 % енергії всього за 55 хвилин, що дуже допомагає під час коротких перебоїв зі світлом. Чиста синусоїда дозволяє безпечно живити опалювальні котли та комп’ютери.

OUKITEL P800E Фото: rozetka.com.ua

Характеристики роз'ємів:

1 розетка 220–240 В (номінальна потужність 800 Вт, чиста синусоїда);

1 порт USB-C Power Delivery потужністю до 100 Вт;

1 порт USB-A з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0 (18 Вт);

2 стандартні порти USB-A (по 12 Вт);

2 виходи постійного струму DC5521 (12 В / 3 А);

1 автомобільний порт 12 В / 10 А.

Які прилади він зможе живити:

Офісний ноутбук із середнім енергоспоживанням 35–40 Вт (від 10 до 12 годин безперервної роботи або 7–8 повних зарядок);

Домашній комп'ютер початкового рівня з монітором (близько 3–3,5 годин роботи);

Двокамерний холодильник із пусковою потужністю до 800 Вт (близько 5–6 годин підтримання холоду);

Домашній інтернет через роутер і термінал GPON (до 35–40 годин роботи).

Ціна в Україні:

Oukitel P800E (800 Вт / 512 Вт·год) — 16 990 грн.

Також Фокус писав про одну з найкращих зарядних станцій для дому: розповідаємо про переваги та недоліки Anker Solix C1000X Gen2.