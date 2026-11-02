Болгария сделала выбор не в пользу Украины: кто побеждает на президентских выборах

В Болгарии президентом может стать политик, призывающая к переговорам с Москвой и выступающая против военной помощи Украине — её соперник уже признал своё поражение.

В Болгарии на президентских выборах побеждает Илиана Йотова, которая выступает за переговоры с Россией и не поддерживает дальнейшее участие страны в оказании военной помощи Украине. По предварительным результатам подсчёта почти всех голосов, она опережает своего оппонента — прозападного кандидата Андрея Гюрова. Такой результат может повлиять на внешнеполитические приоритеты Софии и её позицию в отношении войны России против Украины.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Болгарии, обнародованные общественным вещателем BNT после второго тура голосования 1 ноября.

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Итак, по данным ЦИК, по состоянию на 5:00 2 ноября было обработано 99,68 % протоколов избирательных участков.

В результате кандидатская пара Илианы Йотовой и Кирилла Вилчева набрала 57,66 % голосов, а их соперники — Андрей Гюров и Георгий Кандев — получили 39,38 %. Еще 2,96% избирателей выбрали вариант "Не поддерживаю никого". Таким образом, Йотова уверенно опережает оппонента. В то же время эти цифры являются предварительными, поскольку на момент публикации подсчет еще не завершился.

Андрей Гюров уже признал результаты голосования.

"Принимаем результаты такими, какими они есть. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничто не было напрасным, и лучшее ещё впереди", — заявил он после объявления предварительных результатов.

Йотова, в свою очередь, поблагодарила избирателей за доверие и отметила поддержку политической силы "Прогрессивная Болгария" и премьер-министра Румена Радева.

Какую позицию занимает Йотов в отношении России и Украины

Илиану Йотову в международных СМИ характеризуют как политика, выступающую за более прагматичные отношения с Москвой и дипломатическое урегулирование войны в Украине. Она неоднократно заявляла, что конфликт якобы не имеет военного решения, а завершить его можно только путем переговоров.

Она также выступает против участия Болгарии в "коалиции желающих", которая обсуждает возможное военное присутствие в Украине.

"Болгария не может участвовать в „коалиции желающих“, которая готовит военное присутствие в Украине. Мы не позволим втянуть страну в этот конфликт", — заявила Йотова в сентябре 2026 года.

Её позиция в отношении военной поддержки Украины также проявилась в ходе критики десятилетнего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Софией. Документ был подписан 30 марта 2026 года президентом Украины Владимиром Зеленским и тогдашним исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым. Соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине, сотрудничество в оборонной промышленности, в частности совместное производство вооружения, а также взаимодействие в сфере безопасности и противодействия гибридным угрозам.

Йотова раскритиковала подписание документа, заявив, что временное правительство не обладало достаточными полномочиями для заключения такого долгосрочного соглашения.

В то же время Илиана Йотова поддерживает членство Болгарии в Европейском союзе и НАТО.

Таким образом, называть её позицию просто отказом от какой-либо помощи Украине было бы неверно. Йотова всегда выступала против отправки болгарских военных в Украину и дальнейшей военной эскалации, но заявляла, что оборонные контракты между странами могут выполняться.

Почему результаты выборов важны для Украины

Болгария является членом ЕС и НАТО, и её позиция имеет значение для европейской политики в отношении России, санкций и поддержки Украины. Изменение политического баланса в Софии может повлиять на дискуссии о военной помощи Киеву, отношениях с Москвой и безопасности в Черноморском регионе.

Дело в том, что в последнее время ситуация с безопасностью в Чёрном море стала одним из важнейших вопросов для Болгарии. В октябре у её побережья происходили нападения на коммерческие суда, что усилило опасения относительно распространения последствий российско-украинской войны на страны региона.

Какими полномочиями обладает президент Болгарии

Должность президента Болгарии предусматривает преимущественно представительские функции, однако глава государства обладает рядом важных полномочий. В частности, президент является верховным главнокомандующим вооружёнными силами, может налагать вето на законы, участвует в назначении дипломатических представителей и играет роль в формировании правительства при определённых конституционных обстоятельствах.

Поэтому политическая позиция президента имеет значение для внешнеполитического курса страны, хотя самостоятельно принимать все решения об оказании помощи Украине или введении санкций против России он не может.

Если результаты выборов будут официально подтверждены, Илиана Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии. Ее победа также укрепит влияние политической силы Румена Радева, выступающей за пересмотр отношений с Москвой и дипломатическое урегулирование войны против Украины.

Кстати, после объявления предварительных результатов Йотова поблагодарила избирателей, партию и отдельно Румена Радева за поддержку.

"Господин Радев, без вас мы бы не справились. В последние дни шла полная мобилизация. Вы ни на мгновение не колебались в своей поддержке меня", — сказала она.

Напомним, что Болгария, вслед за Венгрией, может выдвинуть Украине требования в отношении национальных меньшинств на пути к евроинтеграции. Болгария хочет добиться лучших условий в сфере образования для своей диаспоры и развития болгарского языка среди соотечественников в Украине.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Болгария прекратила оказание военной помощи Украине, объясняя это необходимостью сосредоточиться на собственной обороне и экономике. В то же время София готова продолжить ремонт украинской военной техники.