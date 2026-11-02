Болгарія зробила вибір не на користь України: хто перемагає на президентських виборах

У Болгарії президенткою може стати політикиня, яка закликає домовлятися з Москвою та виступає проти військової допомоги Україні, — її суперник уже визнав поразку.

У Болгарії на президентських виборах перемагає Іліяна Йотова, яка виступає за переговори з Росією та не підтримує подальше залучення країни до військової допомоги Україні. За попередніми результатами підрахунку майже всіх голосів, вона випереджає свого опонента — прозахідного кандидата Андрея Гюрова. Такий результат може вплинути на зовнішньополітичні пріоритети Софії та її позицію щодо війни Росії проти України.

Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії Болгарії, оприлюднені суспільним мовником BNT після другого туру голосування 1 листопада.

Отож, за даними ЦВК, станом на 5:00 2 листопада було опрацьовано 99,68% протоколів виборчих дільниць.

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В результаті кандидатська пара Іліяни Йотової та Кирила Вилчева отримувала 57,66% голосів, їхні суперники — Андрей Гюров і Георгій Кандев — набирали 39,38%. Ще 2,96% виборців обрали варіант "Не підтримую нікого". Таким чином, Йотова впевнено випереджає опонента. Водночас ці цифри є попередніми, оскільки на момент публікації підрахунок ще не завершився.

Андрей Гюров уже визнав результати голосування.

"Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду", — заявив він після оголошення попередніх результатів.

Йотова, своєю чергою, подякувала виборцям за довіру та відзначила підтримку політичної сили "Прогресивна Болгарія" і прем’єр-міністра Румена Радева.

Яку позицію Йотова займає щодо Росії та України

Іліяну Йотову в міжнародних медіа характеризують як політикиню, яка виступає за більш прагматичні відносини з Москвою та дипломатичне завершення війни в Україні. Вона неодноразово заявляла, що конфлікт нібито не має військового вирішення, а завершити його можна лише шляхом переговорів.

Вона також виступає проти участі Болгарії в "коаліції охочих", яка обговорює можливу військову присутність в Україні.

"Болгарія не може брати участь у "коаліції охочих", яка готує військову присутність в Україні. Ми не дозволимо втягнути країну в цей конфлікт", — заявляла Йотова у вересні 2026 року.

Її позиція щодо військової підтримки України також проявилася під час критики десяти­річної угоди про безпекову співпрацю між Києвом і Софією. Документ підписали 30 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський та тодішній виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров. Угода передбачає продовження військової допомоги Україні, співпрацю в оборонній промисловості, зокрема спільне виробництво озброєння, а також взаємодію у сфері безпеки та протидії гібридним загрозам.

Йотова розкритикувала підписання документа, заявивши, що тимчасовий уряд не мав достатніх повноважень для укладення такої довгострокової домовленості.

Водночас, Іліяна Йотова підтримує членство Болгарії в Євросоюзі та НАТО.

Таким чином, називати її позицію просто відмовою від будь-якої допомоги Україні було б неточно. Йотова завжди виступала проти відправлення болгарських військових в Україну та подальшої військової ескалації, але заявляла, що оборонні контракти між країнами можуть виконуватися.

Чому результати виборів важливі для України

Болгарія є членом ЄС і НАТО, а її позиція має значення для європейської політики щодо Росії, санкцій та підтримки України. Зміна політичного балансу в Софії може вплинути на дискусії щодо військової допомоги Києву, відносин із Москвою та безпеки в Чорноморському регіоні.

Справа в тому, що останнім часом безпекова ситуація в Чорному морі стала одним із найважливіших питань для Болгарії. У жовтні поблизу її узбережжя відбувалися атаки на комерційні судна, які посилили занепокоєння щодо поширення наслідків російсько-української війни на країни регіону.

Які повноваження має президент Болгарії

Посада президента Болгарії передбачає переважно представницькі функції, однак глава держави має низку важливих повноважень. Зокрема, президент є верховним головнокомандувачем збройних сил, може накладати вето на закони, бере участь у призначенні дипломатичних представників і відіграє роль у формуванні уряду за визначених конституцією обставин.

Тому політична позиція президента має значення для зовнішньополітичного курсу країни, хоча самостійно визначати всі рішення щодо допомоги Україні або санкцій проти Росії він не може.

Якщо результати виборів підтвердять офіційно, Іліяна Йотова стане першою жінкою, обраною президенткою Болгарії. Її перемога також закріпить вплив політичної сили Румена Радева, який виступає за перегляд відносин із Москвою та дипломатичне врегулювання війни проти України.

До речі, після оголошення попередніх результатів Йотова подякувала виборцям, партії та окремо Румену Радеву за підтримку.

"Пане Радеве, без вас ми б не впоралися. В останні дні була повна мобілізація. Ви жодної миті не похитнулися у своїй підтримці мене", — сказала вона.

Нагадаємо, Болгарія слідом за Угорщиною може висунути Україні вимоги щодо національних меншин на шляху до євроінтеграції. Болгарія хоче домогтися кращих освітніх умов для своєї діаспори та розвитку болгарської мови серед співвітчизників в Україні.

Також Фокус писав, що Болгарія припинила військову допомогу Україні, пояснюючи це необхідністю зосередитися на власній обороні та економіці. Водночас Софія готова продовжити ремонт української військової техніки.