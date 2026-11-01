Лишь 11% верят в "замораживание": что украинцы на самом деле думают о будущем войны

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности согласиться на замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к немедленному прекращению боевых действий и распространению режима прекращения огня на всю линию фронта. Впрочем, украинцы не слишком верят в замораживание войны.

Владимир Зеленский в интервью Fox News в октябре 2026 года заявил о готовности рассмотреть возможность замораживания войны по нынешней линии фронта как реальный способ положить конец убийствам. По его словам, президент США Дональд Трамп называет это "прекращением огня" или "прекращением убийств".

"Заморозить и остановить. И, конечно, это минимум того, чего мы сегодня хотим от России. Затем, разумеется, мы обратимся к президенту США и к европейцам и попросим гарантий безопасности. Но самое главное — это мир. А также безопасность", — сказал Зеленский.

О прекращении войны, или "полном перемирии", говорил также министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое заявление он сделал, комментируя локальное прекращение огня в временно оккупированных Олешках.

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"Украина действовала добросовестно и сдержала свое слово… результаты в Олешках могут стать мерой укрепления доверия и проложить путь для дальнейших шагов в мирном процессе. Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде и навсегда", — сказал Сибига.

Глава МИД заявил о готовности Киева к этому, отметив, что он ожидает того же от Москвы.

Украина согласилась на предложенное США безусловное прекращение огня ещё в марте 2025 года, в то время как Россия с этим не согласна.

Впрочем, в Кремле продолжают заявлять, что ВС РФ должны достичь "поставленных целей", а 30 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что Россия "неоднократно заявляла, что выступает против прекращения огня, которое даст передышку Украине".

Параллельно на Украину оказывает давление президент США, который ослабил санкции против РФ и даже пригласил главу МИД Сергея Лаврова на саммит G20. Верят ли украинцы в "замораживание" войны?

Согласно опросу, проведенному "Фокусом", в это верят лишь 11 процентов украинцев. 48 % считают, что Украина будет продолжать войну при усилении военной и финансовой поддержки со стороны партнеров. 36% считают, что война на истощение будет продолжаться.

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Напомним, 24 октября в западных СМИ появилась публикация, в которой источники сообщили о готовности Кремля завершить войну в 2022 году, если бы НАТО согласилось отвести войска на линию 1997 года.

А государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно возможности прекращения российско-украинской войны путем переговоров и вступления Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, поскольку это "неприемлемо для Путина".