Лише 11% вірять у "заморожування": що українці насправді думають про майбутнє війни

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність погодитися на замороження бойових дій уздовж теперішньої лінії фронту. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до негайного припинення бойових дій та поширення режиму припинення вогню на всю лінію фронту. Втім українці у заморожування війни не надто вірять.

Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News у жовтні 2026 року заявив про готовність розглянути замороження війни по нинішній лінії фронту як реальний спосіб припинити вбивства. За його словами, президент США Дональд Трамп називає це "припинення вогню" або "припиненням вбивств".

"Заморозити і зупинити. І, звісно, це мінімум, чого ми сьогодні хочемо від Росії. Потім, звичайно, ми звернемося до президента США та до європейців і попросимо гарантій безпеки. Але найголовніше – це мир. А також безпека", — говорив Зеленський.

Також про припинення війни, або ж "повне перемир'я", говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку заяву він зробив, коментуючи локальне припинення вогню для тимчасово окупованих Олешків.

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"Україна діяла добросовісно і дотримала свого слова… результати в Олешках можуть стати заходом зміцнення довіри і прокласти шлях для подальших кроків у мирному процесі. Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди", — казав Сибіга.

Очільник МЗС повідомив про готовність Києва до цього, зауваживши, що він очікує того ж від Москви.

Україна погодилась на запропоноване США безумовне припинення вогню ще у березні 2025 року, водночас Росія на це не погоджується.

Втім у Кремлі продовжують говорити про те, що ЗС РФ має досягти "поставленних цілей", а 30 жовтня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявив, що Росія "неодноразово казала, що виступає проти припинення вогню, яке дасть перепочинок Україні".

Паралельно на України тисне президент США, який послабив санкції проти РФ та навіть запросив голову МЗС Сергія Лаврова на G20. Чи вірять українці у "заморожування" війни?

Згідно з опитуванням, яке провів Фокус, у це вірять тільки 11 відсотків українців. 48% вважають, що Україна і надалі воюватиме із посиленням військової та фінансової підтримки від партнерів. 36% — вважають, що війна на виснаження буде продовжуватись.

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Нагадаємо, 24 жовтня з'явилась публікація у західному медіа, у якій джерела розповіли про готовність Кремля завершити війну у 2022 році, якби НАТО погодилось відвести війська на лінію 1997 року.

А державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості припинення російсько-української війни шляхом переговорів та вступу України до НАТО у короткостроковій перспективі, адже це "неприйнятно для Путіна".