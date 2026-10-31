Беременной украинке в Китае запретили узнавать пол ребенка: что произошло (фото)

Блогер Екатерина Пушкина, которая уже 10 лет живет в Китае и ждет ребенка от китайца, рассказала о запрете на определение пола ребенка на законодательном уровне.

В кабинетах УЗИ в китайских женских консультациях вывешены соответствующие предупреждения. Причина ограничения – демографический перекос, оставшийся после политики "одного ребенка". В чем смысл этого правила – узнайте из специального материала Фокуса.

Запрет возник из-за бывшего государственного курса "один ребенок в семье". Когда страна столкнулась с голодом и перенаселением, власти решили, что семье достаточно одного ребенка.

В традиционной китайской культуре той эпохи приоритетом был мальчик. Большинство людей жили в деревнях, где дети были нужны в качестве помощников по хозяйству.

Блогерша уже 10 лет живет в Китае Фото: Instagram

"Мальчик – это сила: принеси-подай, огород перекопай. Мальчики всегда оставались в своей семье и ещё приводили невестку-хозяйку. А что девочки? Девочки выходили замуж и прощай-прощай", – объясняет блогерша.

Из-за ограничения на одного ребенка семьи, узнав, что ждут девочку, нередко отказывались от беременности. Следствием этого стало заметное гендерное неравенство.

Согласно официальным данным Национального бюро статистики Китая на конец 2025 года:

мужчины – 716,85 млн (51,03 %);

женщины – 688,04 млн (48,97 %).

То есть мужчин в стране больше примерно на 29 миллионов. На каждые 100 женщин приходится около 104 мужчин.

Женщина ждет ребенка от китайца Фото: Instagram

"Чтобы восстановить баланс, всем запретили узнавать пол ребенка. И даже сейчас, когда в Китае можно иметь столько детей, сколько хочешь, этот закон по-прежнему действует", – отмечает Екатерина.

Личный опыт и "обходные пути"

Сама блогерша, по её словам, во время обследований обращает внимание только на медицинские показатели. "Что касается меня, кажется, я иностранка. Скажу вам честно, из-за того, что у меня очень сложная беременность, на УЗИ меня интересуют только показатели, которые отвечают за здоровье ребенка", – рассказала она.

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В то же время, несмотря на запрет, некоторые находят лазейки. Так, подруга Екатерины ходила на частное 5D УЗИ, после чего ей подарили игрушку соответствующего цвета – розового или голубого.

Сама же блогерша с мужем решила не идти по этому пути: здоровье малыша для них важнее всего, а гендер-вечеринку они устроят уже во время родов.

Мы обратились к блогерше за дополнительным комментарием, но ответа не получили.

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