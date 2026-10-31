Вагітній українці в Китаї заборонили дізнаватись стать дитини: що сталося (фото)
Блогерка Катерина Пушкіна, яка 10 років живе у Китаї й очікує дитину від китайця, розповіла про заборону на законодавчому рівні визначати стать дитини.
У кабінетах УЗД в китайських жіночих консультаціях висять відповідні попередження. Причина обмеження – демографічний перекіс, що залишився після політики "однієї дитини". У чому сенс цього правила – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.
Заборона виникла через колишній державний курс "одна дитина у сім'ї". Коли країна зіткнулася з голодом і надмірною чисельністю населення, влада вирішила, що сім'ї достатньо одного нащадка.
У традиційній китайській культурі тієї доби пріоритетом був хлопчик. Більшість людей проживали у селах, де діти були потрібні як помічники по господарству.
"Хлопчик – це сила: принеси-подай, огород скопай. Хлопчики завжди залишалися в своїй родині і ще й приводили невістку-господарку. А що дівчата? Дівчата вийшли заміж і бай-бай", – пояснює блогерка.
Через обмеження в одну дитину сім'ї, які дізнавалися, що чекають дівчинку, нерідко відмовлялися від вагітності. Наслідком стала помітна гендерна нерівність.
За офіційними даними Національного бюро статистики Китаю на кінець 2025 року:
- чоловіки – 716,85 млн (51,03%);
- жінки – 688,04 млн (48,97%).
Тобто чоловіків у країні більше приблизно на 29 мільйонів. На кожні 100 жінок припадає близько 104 чоловіків.
"Для того, щоб вирівняти баланс, всім заборонили дізнаватися стать дитини. І навіть зараз, коли у Китаї можна мати дітей стільки, скільки хочеш, цей закон все одно діє", – зазначає Катерина.
Власний досвід і "обхідні шляхи"
Сама блогерка, за її словами, на обстеженнях стикається лише з медичними показниками. "Що стосується мене, здається, я іноземка. Скажу вам чесно, через те, що у мене дуже складна вагітність, на УЗД мене цікавлять лише параметри, які відповідають за здоров'я дитини", – розповіла вона.
Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали?
Водночас, попри заборону, дехто знаходить лазівки. Так, подруга Катерини ходила на приватне 5D УЗД, після чого їй подарували іграшку відповідного кольору – рожевого або блакитного.
Сама ж блогерка з чоловіком вирішила не йти цим шляхом: стан здоров'я малюка для них важливіший за все, а гендер-паті вони влаштують уже на пологах.
Ми зверталися до блогерки за додатковим коментарем, але відповіді не отримали.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Вивезення сміття часто сприймають як брудну, виснажливу й малооплачувану роботу. Проте український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що заробіток там може сягати тисяч доларів.
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Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.