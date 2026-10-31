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Стиль життя

Вагітній українці в Китаї заборонили дізнаватись стать дитини: що сталося (фото)

Українка народжує в Китаї, що розповідає про цей досвід
Вагітна українка розповіла про життя у Китаї | Фото: Instagram

Блогерка Катерина Пушкіна, яка 10 років живе у Китаї й очікує дитину від китайця, розповіла про заборону на законодавчому рівні визначати стать дитини.

У кабінетах УЗД в китайських жіночих консультаціях висять відповідні попередження. Причина обмеження – демографічний перекіс, що залишився після політики "однієї дитини". У чому сенс цього правила – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.

Заборона виникла через колишній державний курс "одна дитина у сім'ї". Коли країна зіткнулася з голодом і надмірною чисельністю населення, влада вирішила, що сім'ї достатньо одного нащадка.

У традиційній китайській культурі тієї доби пріоритетом був хлопчик. Більшість людей проживали у селах, де діти були потрібні як помічники по господарству.

Українка народжує в Китаї, що розповідає
Блогерка 10 років живе у Китаї
Фото: Instagram

"Хлопчик – це сила: принеси-подай, огород скопай. Хлопчики завжди залишалися в своїй родині і ще й приводили невістку-господарку. А що дівчата? Дівчата вийшли заміж і бай-бай", – пояснює блогерка.

Через обмеження в одну дитину сім'ї, які дізнавалися, що чекають дівчинку, нерідко відмовлялися від вагітності. Наслідком стала помітна гендерна нерівність.

За офіційними даними Національного бюро статистики Китаю на кінець 2025 року:

  • чоловіки – 716,85 млн (51,03%);
  • жінки – 688,04 млн (48,97%).

Тобто чоловіків у країні більше приблизно на 29 мільйонів. На кожні 100 жінок припадає близько 104 чоловіків.

Українка народжує в Китаї
Жінка очікує дитину від китайця
Фото: Instagram

"Для того, щоб вирівняти баланс, всім заборонили дізнаватися стать дитини. І навіть зараз, коли у Китаї можна мати дітей стільки, скільки хочеш, цей закон все одно діє", – зазначає Катерина.

Власний досвід і "обхідні шляхи"

Сама блогерка, за її словами, на обстеженнях стикається лише з медичними показниками. "Що стосується мене, здається, я іноземка. Скажу вам чесно, через те, що у мене дуже складна вагітність, на УЗД мене цікавлять лише параметри, які відповідають за здоров'я дитини", – розповіла вона.

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Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали?

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Водночас, попри заборону, дехто знаходить лазівки. Так, подруга Катерини ходила на приватне 5D УЗД, після чого їй подарували іграшку відповідного кольору – рожевого або блакитного.

Сама ж блогерка з чоловіком вирішила не йти цим шляхом: стан здоров'я малюка для них важливіший за все, а гендер-паті вони влаштують уже на пологах.

Ми зверталися до блогерки за додатковим коментарем, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

  • Вивезення сміття часто сприймають як брудну, виснажливу й малооплачувану роботу. Проте український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що заробіток там може сягати тисяч доларів.
  • Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі.

Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.