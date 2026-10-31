Вагітній українці в Китаї заборонили дізнаватись стать дитини: що сталося (фото)

Блогерка Катерина Пушкіна, яка 10 років живе у Китаї й очікує дитину від китайця, розповіла про заборону на законодавчому рівні визначати стать дитини.

У кабінетах УЗД в китайських жіночих консультаціях висять відповідні попередження. Причина обмеження – демографічний перекіс, що залишився після політики "однієї дитини". У чому сенс цього правила – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.

Заборона виникла через колишній державний курс "одна дитина у сім'ї". Коли країна зіткнулася з голодом і надмірною чисельністю населення, влада вирішила, що сім'ї достатньо одного нащадка.

У традиційній китайській культурі тієї доби пріоритетом був хлопчик. Більшість людей проживали у селах, де діти були потрібні як помічники по господарству.

Блогерка 10 років живе у Китаї Фото: Instagram

"Хлопчик – це сила: принеси-подай, огород скопай. Хлопчики завжди залишалися в своїй родині і ще й приводили невістку-господарку. А що дівчата? Дівчата вийшли заміж і бай-бай", – пояснює блогерка.

Через обмеження в одну дитину сім'ї, які дізнавалися, що чекають дівчинку, нерідко відмовлялися від вагітності. Наслідком стала помітна гендерна нерівність.

За офіційними даними Національного бюро статистики Китаю на кінець 2025 року:

чоловіки – 716,85 млн (51,03%);

жінки – 688,04 млн (48,97%).

Тобто чоловіків у країні більше приблизно на 29 мільйонів. На кожні 100 жінок припадає близько 104 чоловіків.

Жінка очікує дитину від китайця Фото: Instagram

"Для того, щоб вирівняти баланс, всім заборонили дізнаватися стать дитини. І навіть зараз, коли у Китаї можна мати дітей стільки, скільки хочеш, цей закон все одно діє", – зазначає Катерина.

Власний досвід і "обхідні шляхи"

Сама блогерка, за її словами, на обстеженнях стикається лише з медичними показниками. "Що стосується мене, здається, я іноземка. Скажу вам чесно, через те, що у мене дуже складна вагітність, на УЗД мене цікавлять лише параметри, які відповідають за здоров'я дитини", – розповіла вона.

Опитування Якби у вас був вибір, де народитися і прожити все життя, яку б країну вибрали? Опитування відкрите до Україна Велика Британія Франція Італія Австрія Швеція Китай Японія США Фінляндія Інша країна Голосувати

Водночас, попри заборону, дехто знаходить лазівки. Так, подруга Катерини ходила на приватне 5D УЗД, після чого їй подарували іграшку відповідного кольору – рожевого або блакитного.

Сама ж блогерка з чоловіком вирішила не йти цим шляхом: стан здоров'я малюка для них важливіший за все, а гендер-паті вони влаштують уже на пологах.

Ми зверталися до блогерки за додатковим коментарем, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Вивезення сміття часто сприймають як брудну, виснажливу й малооплачувану роботу. Проте український блогер, який працює в цій сфері у Швеції, показав, що заробіток там може сягати тисяч доларів.

Українка, яка понад два роки живе й працює в Канаді, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі.

Біженка Поліна два роки прожила в Німеччині, але життя там стало для неї нестерпним, тож їй довелося емігрувати вдруге.