Хватит ли 188 "лошадиных сил" для карпатских серпантинов: тест-драйв новой Mazda CX-5

Есть два способа узнать, чем новый кроссовер отличается от своего предшественника. Первый: прочитать пресс-релиз. Второй: поехать в Карпаты, где за час можно увидеть и трассу, и лес, и серпантин, и дождь, а в багажник нужно уместить пледы и бутылки местной минералки. Фокус выбрал второй способ.

С 2012 года Mazda CX-5 стала флагманской моделью бренда в мире и бестселлером Mazda в Украине. Поэтому новое, третье поколение неизбежно сравнивают с предыдущим.

Как изменился внешний вид Mazda CX-5

Внешне это тот же узнаваемый кроссовер, только заметно более солидный. Капот приподнялся, колесные арки стали более выразительными, а сзади вместо логотипа теперь появилась надпись MAZDA.

Дневные ходовые огни CX-5 напоминают кошачьи глаза Фото: Татьяна Собченко

Кузов стал длиннее на 115 мм и достиг 4690 мм, расширился на 15 мм (1892 мм) и стал выше на 30 мм (1690 мм). Однако на парковке новая Mazda CX-5 не выглядит гигантом, и поставить автомобиль в узкое место удалось с первого раза.

Сзади вместо логотипа теперь надпись "Mazda" Фото: Татьяна Собченко

Размеры Mazda CX-5 2026 года

длина — 4690 мм;

ширина (без зеркал) – 1860 мм;

высота без рейлингов (с рейлингами) – 1691 мм (1695 мм);

колесная база – 2815 мм.

Видео дня

В палитре Mazda — семь цветов. Две новинки — Navy Blue, который был анонсирован как "новый синий", и Aero Grey, и ни за один из цветов в Украине не нужно платить отдельно.

Продажи в Европе, США и Японии начались весной этого года, а теперь автомобиль уже можно заказать в Украине. Цена начинается от 1 549 900 грн.

Насколько обновился салон новой CX-5

Дизайнеры называют свой принцип "Ма" и объясняют его как уважение к пространству и пустоте. Если говорить без философии: в салоне мало лишнего. Дизайнеры убрали элементы, создававшие визуальный шум. Панель тянется от двери до двери, экран имеет диагональ 12,9 или 15,6 дюйма, а поверхности, к которым все прикасаются, выполнены в чёрном цвете. Такое решение практично для семей с детьми и домашними животными.

В салоне CX-5 нет ничего лишнего Фото: Татьяна Собченко

Сзади стало просторнее: больше места для ног и над головой, более широкие двери. Садиться в машину удобно. Есть беспроводная зарядка для смартфона, расположенная поперек салона под нишей для вещей, поэтому доставать телефон не слишком удобно.

У Mazda CX-5 большие проемы задних дверей Фото: Татьяна Собченко

В дорогих комплектациях также предусмотрены панорамный люк и подсветка салона с семью оттенками, которые можно подобрать в соответствии с вашим настроением.

Объем багажника составляет 583 л, а со сложенными задними сиденьями увеличивается до 1215 л. Это на 61 л больше, чем у предыдущего поколения, а высота порога загрузки уменьшилась на 18 мм. Задний диван делится на три части (40:20:40), поэтому длинные предметы можно перевозить вместе с пассажирами.

У Mazda CX-5 просторный багажник объемом 583 л Фото: Татьяна Собченко

Как ведет себя новая Mazda CX-5

Для Украины заявлен один двигатель: 2,5-литровый бензиновый Skyactiv-G мощностью 188 к. с. Без турбины и без гибрида, а это может разочаровать поклонников экономичных решений. Инженеры объясняют этот выбор тем, что атмосферный двигатель более плавно реагирует на педаль газа. Mazda CX-5 разгоняется до сотни за 10,4 с, но при обгонах запаса тяги иногда не хватает: 188-сильный атмосферный двигатель реагирует на нажатие педали газа плавно, без резкого ускорения. Режим Sport несколько меняет характер реакций автомобиля, но не превращает его в спортивный кроссовер. В то же время на карпатских подъемах CX-5 ведет себя уверенно.

Системы активной безопасности позволяют чувствовать себя уверенно Фото: Татьяна Собченко

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач была перенастроена, чтобы переключения происходили реже и плавнее. Двигатель умеет отключать два из четырёх цилиндров при небольшой нагрузке, чтобы снизить расход топлива. Производитель утверждает, что водитель не ощущает этого изменения. Во время тест-драйва мы также не заметили перехода между режимами работы двигателя. Заявленный расход топлива — 7,7 л, во время тест-драйва мы получили 8,7 л. Экологический класс Euro 6.

Привод зависит от комплектации: передний или полный. На подъемах и серпантинах в Карпатах новая Mazda CX-5 доказала, что управляемость — одна из её сильнейших сторон. Мы испытали её в темноте во время дождя на скользких и извилистых дорогах, и на поворотах она предсказуемо реагировала на руль, уверенно держа нужный курс. На разбитых участках подвеска хорошо поглощала неровности, поэтому даже плохие дороги не превращают поездку в испытание для пассажиров.

Помощники

Пакет I-Activsense состоит из десятка электронных помощников. Среди них: автоматическое торможение при угрозе столкновения, удержание в полосе движения, контроль слепых зон, мониторинг усталости водителя и предупреждение, когда пассажир собирается открыть дверь перед велосипедистом. Адаптивный круиз-контроль поддерживает дистанцию и самостоятельно снижает скорость перед поворотом, а на спусках помогают ассистенты подъема и спуска. Поскольку мы достаточно долго ехали в темноте, нам удалось проверить, как работает система адаптивных светодиодных фар. Фары хорошо освещали дорогу. Важно и то, что встречные водители не сигналили об ослеплении, поскольку умная система вырезает встречные машины из зоны освещения, не мешая другим.

15,6-дюймовый экран Mazda CX-5 Фото: Татьяна Собченко

Наиболее заметной среди систем помощи водителю оказалась функция удержания в полосе движения. Она помогала автомобилю сохранять траекторию даже на участках с нечеткой разметкой, что придавало уверенности за рулем. Пожалуй, именно об этом говорили японцы, когда рассказывали о философии Jinba Ittai, которая означает, что лошадь и всадник — одно целое. Именно так чувствуешь себя за рулем новенькой Mazda.

Пять комплектаций

У Mazda CX-5 есть пять комплектаций. Двигатель у всех одинаковый, отличаются оснащение и привод.

Origin — самая простая версия, только с передним приводом, со светодиодными фарами, 17-дюймовыми дисками и тканевым салоном. Экран здесь большой — 12,9 дюйма — с поддержкой беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto. Adventure предлагает как передний, так и полный привод, а также беспроводную зарядку. Prime доступна только с полным приводом и оснащена проекционным дисплеем, акустической системой Bose и камерами кругового обзора. Две топовые версии Homura дополняются 15,6-дюймовым экраном, панорамным люком, вентиляцией и подогревом всех сидений, адаптивным матричным освещением и электроприводом багажника. Еще есть функция, которая распознает лицо водителя и самостоятельно настраивает сиденье, руль и зеркала.

Приборная панель хорошо видна через руль Фото: Татьяна Собченко

Уже в базовой комплектации Mazda CX-5 обладает основными функциями, необходимыми для повседневных поездок. Более дорогие версии предлагают, прежде всего, дополнительный комфорт: панорамный люк, вентиляцию сидений, премиальную акустику и расширенное оснащение. На наш взгляд, стоит присмотреться к версии Prime за 1 889 900 грн — при условии, что её оснащение соответствует вашим потребностям.

Вердикт Фокуса

Новая Mazda CX-5 не стремится впечатлить спортивной динамикой или сложными гибридными технологиями. Её сильные стороны — просторный салон, комфортная подвеска, предсказуемая управляемость и развитые системы помощи водителю.

188-сильного атмосферного двигателя хватает для уверенного движения по загородным дорогам и подъемам, хотя при обгонах хотелось бы большего запаса мощности. Зато плавная работа шестиступенчатого автомата и комфортное поведение на неровностях соответствуют характеру семейного кроссовера, а стартовая цена от 1,55 млн грн делает его интересным предложением.

Новая Mazda CX-5 в Карпатах Фото: Татьяна Собченко

Преимущества Mazda CX-5

просторный салон;

элегантный внешний вид;

хорошая управляемость.

Недостатки Mazda CX-5

отсутствие турбоверсии двигателя

Технические характеристики Mazda CX-5 2026 года

Привод — передний или полный

Двигатель — бензиновый атмосферный

Рабочий объем двигателя — 2,5 л

Мощность двигателя — 188 л.с.

Разгон до 100 км/ч — 10,4 с.

Клиренс — 200 мм

Объём багажника — 583 л

Официальный расход топлива — 7,7 л/100 км

Реальный расход топлива во время тест-драйва — 8,7 л/100 км

Максимальная скорость — 187 км/ч

Объём топливного бака — 56 л

Цена — от 1 549 900 грн.