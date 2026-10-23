Чи вистачає 188 "коней" для карпатських серпантинів: тест-драйв нової Mazda CX-5

Є два способи дізнатися, чим відрізняється новий кросовер від свого попередника. Перший: прочитати прес-реліз. Другий: поїхати в Карпати, де за годину є і траса, і ліс, і серпантин, і дощ, а в багажник треба вмістити пледи та пляшки місцевої мінералки. Фокус обрав другий спосіб.

З 2012 року Mazda CX-5 стала головною моделлю бренду у світі й бестселером Mazda в Україні. Тож нове, третє покоління неминуче порівнюють із попереднім.

Як змінилась зовнішність Mazda CX-5

Зовні це впізнаваний кросовер, лише помітно серйозніший. Капот піднявся, колісні арки стали виразнішими, а позаду замість логотипа тепер напис MAZDA.

Денні ходові вогні CX-5 нагадують котячі очі Фото: Тетяна Собченко

Кузов став довшим на 115 мм і досяг 4690 мм, розрісся на 15 мм у ширину (1892 мм) й підріс на 30 мм у висоту (1690 мм). Проте на парковці нова Mazda CX-5 не виглядає велетнем, і поставити автівку в тісне місце вдалося з першого разу.

Позаду замість логотипа тепер напис Mazda Фото: Тетяна Собченко

Розміри Mazda CX-5 2026

довжина – 4690 мм;

ширина (без дзеркал) – 1860 мм;

висота без рейлінгів (з рейлінгами) – 1691 мм (1695 мм);

колісна база – 2815 мм.

Видео дня

У палітрі Mazda — сім кольорів. Дві новинки — Navy Blue, який був анонсований як «новий синій», та Aero Grey, і жоден із кольорів в Україні не треба оплачувати окремо.

Старт продажів у Європі, США та Японії відбувся навесні цього року, а відтепер машину вже можна замовити в Україні. Ціна стартує від 1 549 900 грн.

Наскільки оновився салон нової CX-5

Дизайнери називають свій принцип «Ма» і пояснюють його як повагу до простору та порожнечі. Якщо без філософії: в салоні мало зайвого. Дизайнери прибрали елементи, що створювали візуальний шум. Панель тягнеться від дверей до дверей, екран має діагональ 12,9 або 15,6 дюйма, а поверхні, яких усі торкаються, зроблені чорними. Таке рішення практичне для сімей із дітьми та домашніми тваринами.

В салоні CX-5 мало зайвого Фото: Тетяна Собченко

Позаду стало просторіше: більше місця для ніг і над головою, ширші двері. Сідати в автівку зручно. Є бездротова зарядка для смартфона, яка розташована поперек салону під нішею для речей, тож діставати телефон не надто зручно.

У Mazda CX-5 великі прорізи задніх дверей Фото: Тетяна Собченко

У дорогих комплектаціях є ще й панорамний люк та підсвічування салону із сімома відтінками під ваш настрій.

Об’єм багажника становить 583 л, а зі складеними задніми сидіннями зростає до 1215 л. Це на 61 л більше, ніж у попереднього покоління, а висота порога завантаження зменшилася на 18 мм. Задній диван ділиться на три частини (40:20:40), тож довгі речі їдуть разом із пасажирами.

У Mazda CX-5 великий багажник об'ємом 583 л Фото: Тетяна Собченко

Як їде нова Mazda CX-5

Для України заявлений один двигун: 2,5-літровий бензиновий Skyactiv-G на 188 к. с. Без турбіни й без гібрида, а це може розчарувати прихильників економічних рішень. Інженери пояснюють вибір тим, що атмосферник реагує на педаль газу рівніше. Mazda CX-5 стартує до сотні за 10,4 с, але на обгонах запасу тяги іноді бракує: 188-сильний атмосферник реагує на натискання педалі газу плавно, без різкого прискорення. Режим Sport дещо змінює характер реакцій автомобіля, але не перетворює його на спортивний кросовер. Водночас на карпатських підйомах CX-5 поводиться впевнено.

Системи активної безпеки дозволяють почуватися впевнено Фото: Тетяна Собченко

Коробка шестиступенева автоматична, її переналаштували, щоб вона перемикалася рідше й плавніше. Мотор уміє вимикати два з чотирьох циліндрів під малим навантаженням, щоб споживати менше пального. Виробник стверджує, що водій не відчуває цієї зміни. Під час тест-драйву ми також не помітили переходу між режимами роботи двигуна. Заявлена витрата пального – 7,7 л, під час тест-драйву ми отримали 8,7 л. Екологічний клас Euro 6.

Привід залежить від комплектації: передній або повний. На підйомах і серпантині в Карпатах нова Mazda CX-5 довела, що керованість – одна з її найсильніших сторін. Ми випробували її в темряві під час дощу на слизьких та звивистих дорогах, і на поворотах вона передбачувано реагувала на кермо, впевнено тримаючи потрібний курс. На розбитих ділянках підвіска добре поглинала нерівності, тож навіть погані дороги не перетворюють поїздку на випробування для пасажирів.

Помічники

Пакет I-Activsense складається з десятка електронних помічників. Серед них: автоматичне гальмування при загрозі зіткнення, утримання в смузі, контроль сліпих зон, моніторинг втоми водія та попередження, коли пасажир збирається відчинити двері перед велосипедистом. Адаптивний круїз-контроль тримає дистанцію й сам скидає швидкість перед поворотом, а на спусках допомагають асистенти підйому та спуску. Оскільки ми достатньо часу проїхали в темряві, нам вдалося перевірити, як працює система адаптивних світлодіодних фар. Фари добре освітлювали дорогу. Важливо й те, що зустрічні водії не сигналізували про засліплення, оскільки розумна система вирізає зустрічні машини зі світлової зони, не заважаючи іншим.

15,6-дюймовий екран Mazda CX-5 Фото: Тетяна Собченко

Найпомітнішою серед систем допомоги водієві виявилася функція утримання в смузі. Вона допомагала автомобілю зберігати траєкторію навіть на ділянках із нечіткою розміткою, що додавало впевненості за кермом. Мабуть, саме про це говорили японці, коли розповідали про філософію Jinba Ittai, яка означає, що кінь і вершник є одним цілим. Саме так відчуваєш себе за кермом новенької Mazda.

П'ять комплектацій

У Mazda CX-5 є п'ять комплектацій. Двигун у всіх однаковий, відрізняються оснащення й привід.

Origin найпростіша, тільки з переднім приводом, зі світлодіодними фарами, 17-дюймовими дисками й тканинним салоном. Екран тут великий, на 12,9 дюйма, з бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Adventure пропонує і передній, і повний привід, плюс бездротову зарядку. Prime доступна лише з повним приводом і має проекційний дисплей, акустику Bose та камери кругового огляду. Дві топові версії Homura додають 15,6-дюймовий екран, панорамний люк, вентиляцію й підігрів усіх сидінь, адаптивне матричне світло та електропривід багажника. Ще є функція, що розпізнає обличчя водія й сама налаштовує сидіння, кермо та дзеркала.

Панель приладів добре видно крізь кермо Фото: Тетяна Собченко

Уже в базовій комплектації Mazda CX-5 має основні функції, необхідні для щоденних поїздок. Дорожчі версії пропонують передусім додатковий комфорт: панорамний люк, вентиляцію сидінь, преміальну акустику та розширене оснащення. На наш погляд, варто придивитися до Prime за 1 889 900 грн — за умови, що її оснащення відповідає вашим потребам.

Вердикт Фокусу

Нова Mazda CX-5 не намагається вразити спортивною динамікою чи складними гібридними технологіями. Її сильні сторони — просторий салон, комфортна підвіска, передбачувана керованість і розвинені системи допомоги водієві.

188-сильного атмосферного двигуна вистачає для впевненого руху заміськими дорогами та підйомами, хоча під час обгонів хотілося б більшого запасу потужності. Натомість плавна робота шестиступеневого автомата й комфортна поведінка на нерівностях відповідають характеру сімейного кросовера, а стартова ціна від 1,55 млн грн робить її цікавою пропозицією.

Нова Mazda CX-5 в Карпатах Фото: Тетяна Собченко

Плюси Mazda CX-5

просторий салон;

елегантний зовнішній вигляд;

гарна керованість.

Мінуси Mazda CX-5

відсутність турбоверсії двигуна

Технічні характеристики Mazda CX-5 2026

Привід — передній або повний

Двигун — бензиновий атмосферний

Об'єм двигуна — 2,5 л

Потужність двигуна — 188 к.с.

Розгін до 100 км/год — 10,4 с.

Кліренс — 200 мм

Об’єм багажника — 583 л

Офіційні витрати пального — 7,7 л/100 км

Реальні витрати пального під час тест-драйву — 8,7 л/100 км

Максимальна швидкість — 187 км/год

Об’єм паливного бака — 56 л

Ціна — від 1 549 900 грн.