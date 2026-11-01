Samsung готовит One UI 9.5: рассекречена уникальная функция обновления (фото)

Samsung в прошивке One UI 9.5 для смартфонов Galaxy представит концепцию Agentic AI — автономного ИИ.

Система сможет самостоятельно выполнять сложные многоэтапные цепочки действий вместо пользователя. Первое публичное бета-тестирование прошивки на смартфонах серии Galaxy может начаться уже в декабре этого года, пишет SammyFans.

Что такое Agentic AI и в чем отличие от обычных чат-ботов

Стандартные ИИ-помощники работают пассивно: они лишь генерируют текст в ответ на прямой вопрос или запускают простую команду вроде будильника. В отличие от них, агентный ИИ (Agentic AI) умеет понимать конечную цель человека и выполнять цепочку связанных действий сразу в нескольких программах автоматически.

Например, по голосовому запросу ассистент сможет найти бронь в почте, проложить маршрут в картах и отправить время прибытия контакту в мессенджере. Пользователю больше не потребуется открывать каждое приложение по отдельности, копировать и вставлять информацию между сервисами.

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Новые функции One UI 9.5 и сроки выхода

В грядущей прошивке система Galaxy AI станет лучше понимать запросы на обычном разговорном языке без точных командных формулировок. Помощник сможет объединять данные разных приложений, автоматически организовывать расписание и брать на себя регулярные рутинные задачи.

Samsung уже тестирует первые сборки One UI 9.5 на внутренних устройствах. Ожидается, что открытая бета-программа стартует в декабре 2026 года, а стабильный релиз прошивки состоится в начале 2027 года вместе с показом флагманской серии Galaxy S27.

Ранее сообщалось, что Samsung обновила популярные бюджетные смартфоны до Android 17.