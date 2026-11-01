Samsung готує One UI 9.5: розсекречено унікальну функцію оновлення (фото)

Samsung у прошивці One UI 9.5 для смартфонів Galaxy представить концепцію Agentic AI — автономного штучного інтелекту.

Система зможе самостійно виконувати складні багатоетапні послідовності дій замість користувача. Перше публічне бета-тестування прошивки на смартфонах серії Galaxy може розпочатися вже в грудні цього року, пише SammyFans.

Що таке Agentic AI і чим він відрізняється від звичайних чат-ботів

Стандартні ШІ-помічники працюють пасивно: вони лише генерують текст у відповідь на пряме запитання або запускають просту команду, наприклад, будильник. На відміну від них, агентний ШІ (Agentic AI) вміє розуміти кінцеву мету людини та автоматично виконувати ланцюжок пов’язаних дій одразу в кількох програмах.

Наприклад, за голосовим запитом асистент зможе знайти бронювання в пошті, прокласти маршрут на карті та надіслати час прибуття контакту в месенджері. Користувачеві більше не доведеться відкривати кожен додаток окремо, копіювати та вставляти інформацію між сервісами.

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Нові функції One UI 9.5 та терміни виходу

У майбутньому оновленні прошивки система Galaxy AI краще розумітиме запити, висловлені звичайною розмовною мовою, без точних командних формулювань. Асистент зможе об’єднувати дані з різних додатків, автоматично планувати розклад та брати на себе регулярні рутинні завдання.

Samsung уже тестує перші збірки One UI 9.5 на внутрішніх пристроях. Очікується, що відкрита бета-програма стартує в грудні 2026 року, а стабільний реліз прошивки відбудеться на початку 2027 року разом із презентацією флагманської серії Galaxy S27.

Раніше повідомлялося, що Samsung оновила популярні бюджетні смартфони до Android 17.