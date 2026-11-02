"Запасайтесь едой и прячьтесь": россияне получили тревожное сообщение от имени МЧС РФ

Хакеры атаковали мобильное приложение МЧС России и разослали людям ложные сообщения о ядерной угрозе. Более того, ложные предупреждения появились в Telegram-каналах региональных ведомств и оперативных штабов.

В России в ночь на 2 ноября 2026 года в результате кибератаки хакеры взломали мобильное приложение Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС). Пользователям начали поступать фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны. В тексте также содержались нецензурные выражения и призывы запасаться едой и прятаться в подвалах. Одновременно фейковая информация появлялась в официальных каналах российских региональных ведомств в мессенджерах MAX и Telegram.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление МЧС РФ. В ведомстве подтвердили кибератаку и заявили, что специалисты работают над устранением уязвимости и восстановлением нормальной работы сервиса.

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Какие сообщения получали россияне

По данным российских СМИ и сообщениям пользователей в социальных сетях, в полученных push-уведомлениях об опасности речь шла о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам России. Для этого, в частности, упоминались загадочные носители с обозначением P1-Sun. При этом никаких подтверждений реальности такой угрозы в приведенных сообщениях не было.

Текст рассылки был написан в грубой, нецензурной форме. В нём утверждалось, что россиянам якобы грозит ядерный удар, а также содержался призыв срочно запастись едой на три недели и укрыться в подвалах.

Одно из сообщений начиналось со слов: "Угроза „движухи“! Не волнуйтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-Sun!".

Интересно, что аналогичные сообщения появились не только в мобильном приложении МЧС, но и в Telegram-каналах региональных оперативных штабов и подразделений ведомства. Среди них — каналы Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областей, а также Пермского и Ставропольского краёв и Башкортостана. Фейковая информация также была опубликована в канале оперативного штаба Белгородской области.

Сообщение МЧС России Фото: Скриншот

В некоторых регионах после появления ложных сообщений местные власти призвали жителей не поддаваться панике и не распространять непроверенные данные. В то же время сам факт рассылки через официальные каналы и приложение мог создать впечатление, что информация поступила от государственных служб.

Что заявили в МЧС России

Пресс-служба российского МЧС подтвердила факт массированной кибератаки. В ведомстве заявили, что мобильное приложение подверглось массированному взлому, в результате чего пользователям пришли поддельные уведомления.

"Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось разослать населению ложную информацию", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что специалисты уже работают над устранением уязвимости и восстановлением нормальной работы сервиса. Кто именно организовал атаку, в МЧС не уточнили.

На данный момент известно, что сообщения, отправленные после взлома, уже удалены. В то же время в ведомстве не уточнили, какие именно уязвимости использовали злоумышленники и кто стоит за этой атакой.

Кибератака произошла после взлома украинского приложения

Инцидент в России произошел на фоне кибератаки на украинское приложение "Воздушная тревога". Однако официальных данных, подтверждающих связь между этими двумя инцидентами или устанавливающих причастных к ним лиц, пока нет.

Напомним, что вечером 1 ноября украинцы начали массово получать ложные оповещения о радиационной и химической опасности, а также другие сообщения, не соответствующие реальной ситуации.

Военно-воздушные силы ВСУ подтвердили внешнее вмешательство в работу украинского сервиса и призвали граждан доверять официальным источникам информации.

После этого команда "Воздушной тревоги" сообщила о постепенном возобновлении работы приложения. Пользователям вновь стали доступны push-уведомления о воздушных тревогах и информация об уровнях опасности на карте, однако отображение воздушных целей временно приостановили.

Кстати, недавно в приложении "Воздушная тревога" появилась новая функция: теперь на карте можно увидеть примерное расположение и направление движения российских крылатых ракет и ударных дронов.