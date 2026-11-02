"Запасайтеся їжею і ховайтеся": росіяни отримали тривожне повідомлення від імені МНС РФ

Хакери атакували мобільний застосунок МНС Росії та розіслали людям фейкові повідомлення про ядерну загрозу. Більше того, неправдиві попередження з'явилися в Telegram-каналах регіональних відомств і оперативних штабів.

У Росії в ніч проти 2 листопада 2026 року в результаті кібератаки хакери зламали мобільний застосунок Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС). Користувачам почали надходити фейкові повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни. У тексті також містилися нецензурні висловлювання та заклики запасатися їжею і ховатися в підвалах. Одночасно фейкова інформація з’являлася в офіційних каналах російських регіональних відомств у месенджерах MAX і Telegram.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву МНС РФ. У відомстві підтвердили кібератаку та заявили, що фахівці працюють над усуненням вразливості й відновленням нормальної роботи сервісу.

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Які повідомлення отримували росіяни

За даними російських медіа та повідомленнями користувачів у соцмережах, в отриманих push-сповіщеннях про небезпеку ішлося про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах Росії. Для цього, зокрема, згадувалися загадкові носії з позначенням P1-Sun. При цьому жодних підтверджень реальності такої загрози в наведених повідомленнях не було.

Текст розсилки був написаний у грубій, нецензурній формі. У ньому стверджувалося, що росіянам нібито загрожує ядерний удар, а також містився заклик терміново запастися їжею на три тижні та ховатися в підвалах.

Одне з повідомлень починалося словами: "Загроза "двіжухи"! Не хвилюйтеся! По всіх регіонах Росії (болота) були запущені ядерні боєголовки на носіях P1-Sun!".

Цікаво, що аналогічні повідомлення з'явилися не лише в мобільному застосунку МНС, а й у Telegram-каналах регіональних оперативних штабів та підрозділів відомства. Серед них — канали Санкт-Петербурга, Московської, Нижньогородської, Свердловської, Тюменської, Тульської та Челябінської областей, а також Пермського і Ставропольського країв та Башкортостану. Фейкову інформацію також опублікували в каналі оперативного штабу Бєлгородської області.

Допис МНС Росії Фото: Скриншот

У деяких регіонах після появи неправдивих повідомлень місцеві структури закликали жителів не панікувати та не поширювати неперевірені дані. Водночас сам факт розсилки через офіційні канали та застосунок міг створити враження, що інформація походить від державних служб.

Що заявили в МНС Росії

Пресслужба російського МНС підтвердила факт масованої кібератаки. У відомстві заявили, що мобільний застосунок зазнав масованого втручання, внаслідок якого користувачам надійшли фейкові сповіщення.

"Мобільний застосунок МНС Росії зазнав масованої кібератаки, внаслідок чого зловмисникам вдалося здійснити розсилку фейкової інформації населенню", — йдеться в повідомленні відомства.

Там додали, що фахівці вже працюють над усуненням вразливості та відновленням нормальної роботи сервісу. Хто саме організував атаку, у МНС не уточнили.

Наразі відомо, що повідомлення, надіслані після зламу, вже видалили. Водночас у відомстві не уточнили, які саме вразливості використали зловмисники та хто стоїть за атакою.

Кібератака сталася після зламу українського застосунку

Інцидент у Росії стався на тлі кібератаки на український застосунок "Повітряна тривога". Однак офіційних даних, які б підтверджували зв’язок між двома інцидентами або встановлювали причетних до них осіб, наразі немає.

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада українці почали масово отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також інші повідомлення, які не відповідали реальній ситуації.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили зовнішнє втручання в роботу українського сервісу та закликали громадян довіряти офіційним джерелам інформації.

Після цього команда "Повітряної тривоги" повідомила про поступове відновлення роботи застосунку. Користувачам знову стали доступні push-сповіщення про повітряні тривоги та інформація про рівні небезпеки на карті, однак відображення повітряних цілей тимчасово призупинили.

До слова, нещодавно у застосунку "Повітряна тривога" з’явилася нова функція: тепер на карті можна побачити приблизне розташування та напрямок руху російських крилатих ракет і ударних дронів.