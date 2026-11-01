В России ограничили продажу бензина после удара по НПЗ: водители выстроились в очереди (фото)

В Нижегородской области РФ введены лимиты на бензин. Ограничения на продажу топлива появились после ударов по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" в Кстово.

Власти Нижегородской области ввели лимит на отпуск бензина до 40 литров на один автомобиль после ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на региональное правительство.

Пожар в Кстово Фото: соцсети

На АЗС, расположенных на границе Нижегородской области, также ограничили отпуск топлива для машин с номерами других регионов и запретили отпускать бензин в канистры, "про запас".

Также на заправках возобновили работу волонтеров и экипажей полиции, которые должны следить за порядком.

В правительстве, как сообщает российский "Интерфакс", предостерегли жителей от попыток создать личные запасы бензина, призвав "заправляться по потребности", чтобы ажиотаж не спровоцировал ухудшение ситуации.

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Тем временем в соцсетях появились кадры очередей, которые выстроились на АЗС в Нижегородской области после ночной атаки на НПЗ.

Километровая очередь на АЗС Фото: соцсети Бензин закупают впрок Фото: соцсети

Предполагается, что завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ожидает "внеплановый ремонт", поэтому автомобилисты выгребают все горючее из заправок.

Удары по российских НПЗ

Украина, которая в течение двух недель воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе американской стороны, за 3 дня "вынесла" 10 процентов российской нефтепереработки, подсчитал осинтер "Газбуз".

Суммарная годовая мощность Кстовского, Новокуйбышевского и Башнефть-Новойл, которые были атакованы в ответ на российских террор, составляет около 33 млн тонн нефти.

Российские НПЗ после атак Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Напомним, в ночь на 1 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Местные власти предупредили жителей об отключениях света и отопления.

Фокус писал об атаке на НПЗ в Кстово, который играет важную роль в обеспечении российской армии топливом, а также в поддержке экономики РФ.