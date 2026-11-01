У Росії обмежили продаж бензину після удару по НПЗ: водії вишикувалися в черги (фото)

У Нижньогородській області РФ введено обмеження на бензин. Обмеження на продаж пального з’явилися після ударів по нафтопереробному заводу "Лукойла" у Кстово.

Влада Нижньогородської області встановила обмеження на видачу бензину до 40 літрів на один автомобіль після ударів по нафтопереробному заводу в Кстово. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланням на регіональний уряд.

Пожежа в Кстово Фото: соцмережі

На АЗС, розташованих на кордоні Нижньогородської області, також обмежили продаж пального для автомобілів з номерними знаками інших регіонів і заборонили розливати бензин у каністри "про запас".

Також на заправках відновили роботу волонтерів та поліцейських патрулів, які мають стежити за порядком.

Як повідомляє російське агентство "Інтерфакс", уряд застеріг мешканців від спроб створити особисті запаси бензину, закликавши "заправлятися за потребою", щоб ажіотаж не спричинив погіршення ситуації.

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Тим часом у соцмережах з’явилися кадри черг, що вишикувалися на АЗС у Нижньогородській області після нічної атаки на НПЗ.

Кілометрова черга на АЗС Фото: соцмережі Бензин закуповують про запас Фото: соцмережі

Передбачається, що на заводі "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" має відбутися "позаплановий ремонт", тому водії скуповують усе пальне на заправках.

Удари по російських НПЗ

Україна, яка протягом двох тижнів утримувалася від ударів по російських НПЗ на прохання американської сторони, за 3 дні "знищила" 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей, підрахував осінтер "Газбуз".

Сумарна річна потужність Кстовського, Новокуйбишевського та "Башнефть-Новойл", які зазнали атак у відповідь на російський терор, становить близько 33 млн тонн нафти.

Російські НПЗ після атак Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада дрони атакували нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Місцева влада попередила мешканців про відключення світла та опалення.

Фокус писав про атаки на НПЗ у Кстово, який відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом, а також у підтримці економіки РФ.