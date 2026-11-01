Беженка показала, что можно купить за час работы в Норвегии (фото)

Украинка провела социальный эксперимент, показав, сколько продуктов можно купить в норвежском супермаркете на деньги, заработанные за час работы.

Средняя почасовая ставка на рынке труда в Норвегии составляет около 220 крон. Именно с такой суммой блогерша отправилась в местный магазин сети Extra. Что из этого получилось – читайте в материале Фокуса.

Свою цель блогерша сформулировала в начале видео: "Двести двадцать крон – это средняя почасовая зарплата в Норвегии. Я хочу показать, что можно купить на эти деньги в магазине. Поехали".

Женщина показала цены в Норвегии Фото: TikTok

Во время покупок женщина комментировала каждый свой выбор. В корзину она положила:

чернику: пачка свежих ягод стоит 39,90 крон;

пачка свежих ягод стоит 39,90 крон; яйца: упаковка из 12 штук обошлась в 59,90 крон;

упаковка из 12 штук обошлась в 59,90 крон; кефир: органический продукт стоит 31,40 крон;

Видео дня

Украинка купила продуктов на 220 крон Фото: TikTok Украинка купила продуктов на 220 крон Фото: TikTok

сыр: нарезка Jarlsberg за 29,90 крон;

нарезка Jarlsberg за 29,90 крон; бекон: 25,00 крон;

25,00 крон; оливки: 13,80 крон;

13,80 крон; шоколад: молочный шоколад легендарного норвежского бренда Freia за 29,90 крон.

Итого на кассе

Счет немного превысил заявленный ориентир: за семь наименований пришлось заплатить 229,80 норвежских крон.

Блогерша показала чек Фото: TikTok

В заключение видео блогерша обратилась к зрителям: "Итак, у нас сумма в двести двадцать девять крон. А скажите, сколько можно купить в Украине за час работы? Давайте сравним".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша и предпринимательница София сравнила цены на продукты в украинских и польских магазинах. Подведя итоги, она была потрясена разницей в чеках.

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