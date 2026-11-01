Біженка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії (фото)

Українка провела соціальний експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити в норвезькому супермаркеті за гроші, одержані за годину роботи.

Середня погодинна ставка на ринку праці у Норвегії становить близько 220 крон. Саме з такою сумою блогерка пішла до місцевого магазину мережі Extra. Що з цього вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.

Свою мету блогерка сформулювала на початку відео: "Двісті двадцять крон – це середня зарплата за годину роботи в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали".

Жінка показала ціни у Норвегії Фото: TikTok

Під час покупок жінка коментувала кожен вибір. До кошика вона поклала:

чорницю: пачка свіжої ягоди коштує 39,90 крони;

пачка свіжої ягоди коштує 39,90 крони; яйця: упаковка з 12 штук обійшлася в 59,90 крони;

упаковка з 12 штук обійшлася в 59,90 крони; кефір: органічний продукт коштує 31,40 крони;

Українка купила продуктів на 220 крон Фото: TikTok Українка купила продуктів на 220 крон Фото: TikTok

сир: нарізка Jarlsberg за 29,90 крони;

нарізка Jarlsberg за 29,90 крони; бекон: 25,00 крон;

25,00 крон; оливки: 13,80 крони;

13,80 крони; шоколад: молочний шоколад легендарного норвезького бренду Freia за 29,90 крони.

Видео дня

Підсумок на касі

Чек трохи перевищив заявлений орієнтир: за сім найменувань довелося заплатити 229,80 норвезької крони.

Блогерка показала чек Фото: TikTok

Завершуючи відео, блогерка звернулася до глядачів: "Отже, у нас сума двісті двадцять дев'ять крон. І скажіть, скільки можна купити в Україні за годину роботи? Давайте порівняємо".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка й підприємиця Софія порівняла ціни на продукти в українських і польських магазинах. Підбивши підсумки, вона була вражена розбіжністю в чеках.

Українка Ірина Каленська у відео про сіль для консервації розповіла, що на прилавках супермаркетів переважає турецька сіль, а її якість, за словами жінки, часто розчаровує.

Ще одна історія з полиць: жителька Саутгемптона (Велика Британія) Рейчел Баучер зайшла по звичайні покупки до Costco і несподівано натрапила на справжній «скарб» серед преміальних товарів.