Біженка показала, що можна купити за годину роботи у Норвегії (фото)
Українка провела соціальний експеримент, показавши, скільки продуктів можна купити в норвезькому супермаркеті за гроші, одержані за годину роботи.
Середня погодинна ставка на ринку праці у Норвегії становить близько 220 крон. Саме з такою сумою блогерка пішла до місцевого магазину мережі Extra. Що з цього вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.
Свою мету блогерка сформулювала на початку відео: "Двісті двадцять крон – це середня зарплата за годину роботи в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали".
Під час покупок жінка коментувала кожен вибір. До кошика вона поклала:
- чорницю: пачка свіжої ягоди коштує 39,90 крони;
- яйця: упаковка з 12 штук обійшлася в 59,90 крони;
- кефір: органічний продукт коштує 31,40 крони;
- сир: нарізка Jarlsberg за 29,90 крони;
- бекон: 25,00 крон;
- оливки: 13,80 крони;
- шоколад: молочний шоколад легендарного норвезького бренду Freia за 29,90 крони.
Підсумок на касі
Чек трохи перевищив заявлений орієнтир: за сім найменувань довелося заплатити 229,80 норвезької крони.
Завершуючи відео, блогерка звернулася до глядачів: "Отже, у нас сума двісті двадцять дев'ять крон. І скажіть, скільки можна купити в Україні за годину роботи? Давайте порівняємо".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка й підприємиця Софія порівняла ціни на продукти в українських і польських магазинах. Підбивши підсумки, вона була вражена розбіжністю в чеках.
- Українка Ірина Каленська у відео про сіль для консервації розповіла, що на прилавках супермаркетів переважає турецька сіль, а її якість, за словами жінки, часто розчаровує.
Ще одна історія з полиць: жителька Саутгемптона (Велика Британія) Рейчел Баучер зайшла по звичайні покупки до Costco і несподівано натрапила на справжній «скарб» серед преміальних товарів.