"Это будет великий бой": Усик раскрыл, кого видит своим следующим соперником (видео)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, что хочет вернуться в полутяжёлый вес для поединка с чемпионом WBA и WBO Дэвидом Бенавидесом.

О своём намерении встретиться на ринге с Коппингером в супертяжёлом весе Усик рассказал в интервью американскому спортивному журналисту Майку Коппингера.

Усик о бою с Бенавидесом

Украинский боксер отметил, что сейчас весит 96–97 кг и готов вернуться в крузервейт ради этого боя. Последний раз он выступал в этой категории в 2018 году и завоевал все четыре основных пояса дивизиона.

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"Я хочу драться с боксерами, которые находятся на пике формы. Те, кто долгое время выступал в супертяжёлом весе — это смена всех весовых категорий, супертяжелой и крузервеса. Но если у меня появится возможность выступить в крузервесе — я вернусь. Это будет великий бой, потому что Бенавидес — великий чемпион. И я тоже немного", — сказал Усик.

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Отметим, что 5 декабря Бенавидес проведет объединительный бой с чемпионом WBC Михалом Чеслаком. Его исход может повлиять на организацию возможного поединка с Усиком.

Напомним, ранее Усик ответил на призывы экс-чемпиона Тайсона Фьюри устроить их третий бой.

Фокус также сообщал, что боксер в супертяжелом весе Лайон Теремоана заявил о желании провести бой с Усиком.