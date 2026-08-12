"Хочу сразиться с Усиком": боец, выигравший все поединки нокаутом, сделал громкое заявление

Австралийский боксер в супертяжелом весе Лайон Теремоана заявил, что хочет выйти на элитный уровень в боксе. В частности, он рассказал, что хочет провести бой с Александром Усиком.

Именно украинского боксёра Теремоана он назвал одной из главных целей в своей карьере. Его цитирует издание The Ring.

За свою карьеру Теремоана провел 11 профессиональных боев и одержал 11 побед, причем все они завершились нокаутами.

Его следующим соперником станет американец ДеАндре Севедж, который за свою карьеру выиграл 11 из 12 боёв, причём все победы были одержаны нокаутом.

После этого он хочет встретиться с австралийцем Джастисом Хуни, что, по мнению Теремоана, сможет собрать полный стадион.

"Каждый супертяжеловес в этом мире находится в поле моего зрения. Неважно, насколько они близки ко мне или находятся ли они здесь. Когда вы спрашиваете: "Ты хочешь сразиться с Джастисом?", я хочу сразиться с Джастисом. Я хочу драться с Итаумой, Хрговичем и Дюбуа", — заявил он.

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При этом он отметил, что главными целями являются ведущие бойцы дивизиона — Александр Усик и Агит Кабаел. Однако, по словам боксёра, чтобы сразиться с ними, ему нужно доказать свой уровень.

"Я хочу сразиться с Усиком, Кабаелом. Я хочу сразиться со всеми этими людьми. Но, очевидно, мне нужно проложить себе путь к ним", — подытожил боец.

Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив Рико Верховена в 11-м раунде.

В июле Александр Усик прокомментировал обвинения в том, что его победа над Рико Верховеном могла быть несправедливой.

Впоследствии бывший чемпион Glory и экс-боец UFC Алистар Оверим рассказал, что для самого Усика этот бой был эмоционально сложным из-за новости, которую тот узнал перед боем.

Напомним, что лишь в середине июля тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри в очередной раз высказался о поединке своего подопечного против украинца Александра Усика. В частности, Фьюри заявил, что считает действия рефери ошибкой.

Стоит отметить, что после победы над Верховеном Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.