"Хочу битися з Усиком": боєць, що виграв усі поєдинки нокаутом, зробив гучну заяву

Австралійський боксер, суперважкових Лайон Теремоана заявив про те, що хоче дістатися елітного рівня у боксі. Зокрема, він розповів, що хоче зустрітися з Олександром Усиком.

Саме українського боксера Теремоана назвав одним з головних цілей у своїй кар'єрі. Його цитує видання The Ring.

У своїй кар'єрі Теремоана провів 11 професійних боїв і здобув 11 перемог, причому всі завершилися нокаутами.

Наступним його суперником буде американець ДеАндре Севедж, який у своїй кар'єрі виграв 11 з 12 боїв, при цьому теж всі перемоги були здобуті нокаутом.

Після цього він хоче зустрітися з австралійцем Джастісом Хуні, що, на думку Теремоана, зможе зібрати повний стадіон.

"Кожен суперважковаговик у цьому світі є на моєму радарі. Неважливо, наскільки вони близько до мене або чи перебувають вони тут. Коли ви питаєте: "Ти хочеш битися з Джастісом?" я хочу битися з Джастісом. Я хочу битися з Ітаумою, Хрговичем і Дюбуа", — заявив він.

Відео дня

При цьому він зазначив, що головними цілями є топові бійці дивізіону — Олександр Усик та Агіт Кабаєл. Однак для бою з ними, каже боксер, він має довести свій рівень.

"Я хочу битися з Усиком, Кабаєлом. Я хочу битися з усіма цими людьми. Але, очевидно, я маю прокласти собі шлях до них", — резюмував боєць.

Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши Ріко Верховена в 11 раунді.

У липні Олександр Усик прокоментував закиди, що його перемога проти Ріко Верховена могла бути несправедливою.

Згодом колишній чемпіон Glory та ексбоєць UFC Алістар Оверім розповів, що для самого Усика цей бій був складним емоційно через новину, яку той дізнався перед боєм.

Нагадаємо, що лише в середині липня тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі вчергове висловився про поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика. Зокрема, Ф'юрі заявив, що вважає дії рефері помилкою.

Варто зазначити, що після перемоги над Верховеном Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.