"Тайсон, я иду за тобой": Усик и Фьюри "намекнули" на возможный третий бой между собой

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на призывы экс-чемпиона Тайсона Фьюри устроить их третий бой. Ранее украинец уже дважды побеждал его.

Боксеры заинтриговали поклонников, опубликовав в соцсетях посты с намеками на возможный третий бой. Сначала Александр Усик опубликовал пост в Instagram, отметив в нем Тайсона Фьюри.

"Ты все еще думаешь обо мне, Тайсон Фьюри?" написал украинец.

В самом видеоролике Усик также обратился к Фьюри, заявив, что "идет за ним".

"Эй, Тайсон, я иду за тобой, брат. Ты — Жадное пузо" — обратился Усик к сопернику.

Видеоролик Александра Усика в Instagram

Фьюри не заставил себя долго ждать с ответом и обратился к украинцу в комментариях.

"Настоящий мужчина! Усик — не утка (по-английски to duck — уклоняться от боя, — прим. ред.), хотя по-прежнему кролик" написал Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри высказался в адрес Александра Усика

Чуть позже британец опубликовал ответный пост на своей странице в Instagram. Там боксер разместил анонс возможного третьего боя с Александром Усиком.

"Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин. Пора вернуть это. Последний танец между воинами современного мира. Скоро" — написал Тайсон Фьюри под анонсом.

Фьюри обнародовал анонс возможного третьего боя с Усиком Фото: Скрін

На данный момент нет никакой официальной информации или подтверждений о возможном проведении третьего боя между бывшими чемпионами.

Відео дня

Стоит отметить, что, несмотря на очередной обмен резкими высказываниями в адрес друг друга, Александр Усик, который уже дважды побеждал Тайсона Фьюри, заявил в интервью изданию Boxing Kind Media, что по-прежнему уважает соперника. В частности, уважение у украинца вызывает то, что тот дал возможность провести бой и заработать своему давнему знакомому и спарринг-партнеру Мариушу Ваху.

В июле Усик заявил в интервью Daily Mail, что продолжает тренироваться и строить планы на будущее. В частности, он отметил, что будет внимательно следить за развитием событий, ведь "у него еще остался последний танец".

Напомним, в августе издание The Ring сообщало, что австралийский боксер в супертяжелом весе Лайон Теремоана сделал громкое заявление об Усике.

Кроме того, ранее Майк Тайсон назвал одного действующего боксера, который мог бы победить украинца Александра Усика.