"Спасибо тебе, жадное пузо": Усик рассказал, за что уважает Фьюри

Украинский боксер Александр Усик, дважды победивший британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, что по-прежнему уважает своего соперника.

При этом, по словам Усика, иногда сам Фьюри его не любит. Об этом украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира, рассказал в интервью Boxing Kind Media.

В частности, Усик подчеркнул, что относится к Фьюри с уважением за то, что тот дал возможность провести бой и заработать своему давнему знакомому и спарринг-партнеру Мариушу Ваху.

"Я говорю: „Жадный толстяк, спасибо тебе, потому что ты помог Мариушу [Ваху] деньгами, а также отдал свой гонорар на благотворительность. Ты лучший! Тайсон, ты жадный, но ты лучший!" Я на самом деле люблю этого парня. Иногда он меня не любит, но я уважаю всех бойцов", — сказал Усик.

Відео дня

Напомним, что Тайсон Фьюри одержал очередную победу, обыграв польского боксёра Мариуша Ваха. Для британца это уже вторая победа в 2026 году. При этом Фьюри объявил о намерении завершить свою карьеру в конце 2026 года, после того как проведет бой с британцем Энтони Джошуа, который уже окрестили "Битвой за Британию".

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов. После этого Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы в своей карьере.