Джошуа объяснил, почему покинул Англию и начал работать с Усиком

Боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа последние месяцы готовится к своему следующему бою не в родной Великобритании. Вместо этого он тренируется в лагере украинского боксера Александра Усика в Испании.

Сам Джошуа ответил на вопрос о том, почему решил тренироваться в команде украинца. Об этом сообщило издание DAZN.

Британец подчеркнул, что на родине он испытывает очень сильное давление, поэтому решил уехать оттуда.

Кроме того, боксер объяснил, почему выбрал именно тренировочный лагерь Александра Усика для подготовки к следующему поединку.

"Усик — лучший боксер в мире, и мне нужно было посмотреть, как он работает, какие барьеры преодолевает. Если я смогу повторить это, то результаты не заставят себя ждать. Одной из проблем было психологическое состояние, и это сильная сторона Усика. Мы с ним это обсуждали", — заявил Джошуа.

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Джошуа находится в лучшей форме за всю свою карьеру

Промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы в своей карьере.

Джошуа готовится к поединку с Кристианом Пренгой, который состоится 25 июля. Однако этот бой станет лишь подготовкой к поединку с Тайсоном Фьюри, запланированному на ноябрь 2026 года.

"Джошуа просто в лучшей форме за всю свою жизнь. Он тренируется в лагере Усика. Он превратился в свирепое животное, и вы увидите это на ринге. Пренга — непростой соперник, но Джошуа настроен нанести ему болезненный удар. Такой формы и такого настроя у Энтони я ещё не видел", — отметил Эдди Хирн.

Как долго может продлиться карьера Джошуа

В то же время Эдди Хирн подчеркнул, что после боя с Тайсоном Фьюри Энтони Джошуа не будет завершать карьеру, хотя ранее такая перспектива обсуждалась.

"Еще год назад мы обсуждали завершение карьеры после одного или двух боев, но сейчас ситуация изменилась. Джошуа видит себя на ринге еще три года. Конечно, самым важным боем до конца карьеры должен стать поединок с Фьюри в этом году", — сказал Хирн.

Сейчас Энтони Джошуа 36 лет. Тайсону Фьюри в августе исполнится 38 лет.

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Ранее Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своём визите в Украину.

Александр Усик вместе с британским боксёром Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов.