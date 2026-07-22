Джошуа пояснив, чому залишив Англію і почав працювати з Усиком

Боксер у надважкій вазі Ентоні Джошуа останні місяці проводить підготовку до свого наступного бою не у рідній Британії. Натомість він тренується у таборі українського боксера Олександра Усика в Іспанії.

Сам Джошуа відповів на питання про те, чому вирішив тренуватися в команді українця. Про це повідомило видання DAZN.

Британець наголосив, що на батьківщині він відчуває дуже багато тиску, тож він вирішив поїхати звідти.

Також боксер пояснив, чому обрав саме тренувальник табір Олександра Усика для підготовки до наступного поєдинку.

"Усик — найкращий боксер у світі, і мені потрібно було подивитися, як він працює, які бар'єри ламає. Якщо я зможу повторити це, то результати мають прийти. Однією з проблем був психологічний стан, і це сильна сторона Усика. Ми з ним це обговорювали", — заявив Джошуа.

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Джошуа перебуває в найкращій формі в кар'єрі

Промоутер Едді Хірн у коментарі Sky Sports заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.

Джошуа готується до поєдинку проти Крістіана Пренги, який пройде 25 липня. Однак цей бій стане лише підготовкою до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, який заплановано на листопад 2026 року.

"Джошуа просто у формі всього свого життя. Він тренується у таборі Усика. Він перетворився на жорстоку тварину, і ви побачите це у рингу. Пренга – непростий суперник, але Джошуа налаштований зробити йому боляче. Такої форми і такого настрою Ентоні я не бачив", — відзначив Едді Хірн.

Скільки може тривати кар'єра Джошуа

Водночас Едді Хірн наголосив, що після бою з Тайсоном Ф'юрі Ентоні Джошуа не завершуватиме кар'єру, хоча раніше така перспектива обговорювалася.

"Ще рік тому ми обговорювали завершення кар'єри після одного чи двох боїв, але наразі ситуація змінилася. Джошуа бачить себе у рингу ще три роки. Звичайно, найважливішим до кінця кар'єри має стати бій із Ф'юрі цього року", — сказав Хірн.

Зараз Ентоні Джошуа 36 років. Тайсону Ф'юрі у серпні виповниться 38 років.

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Раніше Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів.