Підтверджено бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі

Боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Ентоні Джошуа повернеться на ринг 25 липня боєм проти Крістіана Пренгі в Саудівській Аравії, після чого зустрінеться зі своїм суперником, пише Sky News.

Едді Херн, промоутер Джошуа, написав у соціальних мережах: "Підписано, скріплено печаткою і доставлено! Бій Ей-Джей проти Ф'юрі відбудеться!"

Ентоні Джошуа не виходив на ринг після бою з Джейком Полом

Він описав це як "найбільшу угоду, яку ми коли-небудь укладали, але, що ще важливіше, ту, про яку ми завжди мріяли".

"Попереду найважливіший рік у кар'єрі Ей-Джея, повернення відбудеться", — написав промоутер.

У понеділок у прес-релізі Джошуа заявив: "Не секрет, що мені потрібен був час, щоб відновитися і підготуватися до повернення на ринг, і сьогоднішній день — наступний крок на цьому шляху. Я радий, що ми домовилися про багатоматчевий контракт, який розпочнеться 25 липня в Королівстві Саудівська Аравія. Я з нетерпінням чекаю можливості виступити і продовжити з того місця, де зупинився. Як я вже сказав: орендодавець отримає свою орендну плату. Це точно".

Крістіан Пренга — це 35-річний албанець із професійним рекордом 20-1 (20 нокаутів). Тим часом, власний рекорд Джошуа становить 29-4 (26 нокаутів). Пренга вже зробив заяву.

"Ентоні Джошуа — чудовий боєць, — сказав Пренга 27 квітня. — Але він припустився жахливої помилки, вибравши мене як свого суперника. Це той бій, який змінює все в моєму і його житті. Я знаю, що в них великі плани після цього бою. Я знаю, що вони мене недооцінюють. І я цьому радий. Я зірву їхні плани і потрясу світ у липні цього року в Саудівській Аравії".

Ентоні Джошуа, олімпійський чемпіон і колишній дворазовий чемпіон світу у важкій вазі, востаннє виходив на ринг у грудні, нокаутувавши в шостому раунді ютубера, який став боксером, Джейка Пола. Десять днів потому Джошуа пережив смертельну автокатастрофу в Нігерії, в якій загинули двоє його товаришів по команді — Сіна Гамі і Латіф "Латц" Айоделе.

Відтоді Джошуа тренується зі своїм колишнім суперником, українським чемпіоном Олександром Усиком. Усик здобув перемоги над Джошуа за очками у 2021 і 2022 роках, а потім двічі повторив цей успіх у бою проти Ф'юрі 2024 року.

36-річний Джошуа і 37-річний Ф'юрі пов'язували стосунки впродовж багатьох років, і вони навіть підписали угоду про поєдинок у 2021 році, коли обидва британці були чемпіонами світу у важкій вазі. Однак поєдинок зірвався, коли суперник Ф'юрі, Деонтей Вайлдер, пригрозив судовим позовом, що призвело до третього бою з "Циганським королем". Ф'юрі в підсумку здобув другу перемогу над Вайлдером нокаутом.

Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа

Ф'юрі, який повернувся після п'ятого в кар'єрі завершення кар'єри бою, після перемоги викликав на поєдинок Ей-Джея, але той відмовився виходити на ринг і ухильно відповідав на запитання в мікрофон. Джошуа натякнув, що скоро проведе бій зі своїм співвітчизником, але не розглядатиме можливість зустрічі віч-на-віч, поки не буде підписана угода про поєдинок.

Бій уже узгоджено, а подробиці про дату і місце проведення з'являться найближчими місяцями — можливо, тільки після того, як Джошуа зустрінеться з Пренгою. Квитки надійдуть у продаж тільки після офіційного підтвердження цієї інформації.

